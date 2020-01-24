СМИ: ирландский суд утвердил экстрадицию в Британию обвиняемого в гибели 39 мигрантов

ДУБЛИН, 24 января. /ТАСС/. Высокий суд Ирландии утвердил запрос британской стороны о выдаче Имона Харрисона, обвиняемого по делу о гибели 39 мигрантов в английском графстве Эссекс в октябре прошлого года. Об этом по итогам судебных слушаний сообщил в пятницу местный телеканал RTE.

Судья Дональд Бинчи заявил в своем вердикте о том, что не видит каких-либо правовых препятствий для удовлетворения запроса британского суда об экстрадиции Харрисона, сообщил телеканал. При этом также было удовлетворено прошение защиты об отсрочке выдачи до 4 февраля. Адвокаты намерены рассмотреть возможность апелляции, уточняется в сообщении RTE.

23 октября в городе Грейс в английском графстве Эссекс полиция обнаружила рефрижератор с телами 39 мигрантов-вьетнамцев, погибших из-за переохлаждения. 23-летний Имон Харрисон, уроженец североирландского города Мейобриджа, является одним из обвиняемых в непредумышленном убийстве и незаконной перевозке мигрантов. Британские следователи считают, что Харрисон, задержанный 26 октября в порту Дублина, доставил прицеп с людьми в бельгийский порт Зебрюгге, откуда затем его отправили на пароме в Великобританию. Ранее обвинения были предъявлены 25-летнему жителю Северной Ирландии Морису Робинсону, водителю грузовика, который доставил прицеп из британского порта Перфлит в Эссекс.