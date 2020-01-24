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Додон исключил отставку кабинета и переизбрание парламента в 2020 году

Лидер Молдавии раскритиковал представителей оппозиции, которые перед предстоящими в конце 2020 года выборами главы государства "развернули настоящую кампанию по дискредитации действующего президента"

КИШИНЕВ, 24 января. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон уверен, что отставки правительства и роспуска парламента, которых добивается оппозиция республики, в наступившем году не будет. Об этом он заявил в пятницу в еженедельном видеовыступлении, размещенном на его каналах в социальных сетях.

"Я понимаю, что кто-то добивается этого, но хочу заверить, что не будет ни отставки правительства, ни досрочных выборов. Нынешнему парламенту через месяц исполнится год, зачем проводить досрочные выборы, которые обойдутся в 70-80 млн леев (около $2 млн). Нам не на что тратить деньги?", - задался он вопросом. По его словам, те, кто добиваются досрочных выборов, хотят дестабилизировать ситуацию в стране.

Додон напомнил, что даже если допустить отставку кабинета, это не означает роспуск парламента. "Может быть создано другое правительство, тоже с участием пропрезидентской Партии социалистов, которая против досрочных выборов и хочет сохранить правительство, инициировавшее важные проекты на благо людей", - пояснил глава государства. Он отметил, что формирование кабинета практически невозможно без социалистов, которые контролируют более трети парламента.

Додон раскритиковал представителей оппозиции, которые перед предстоящими в конце нынешнего года выборами главы государства "развернули настоящую кампанию по дискредитации действующего президента".

"Мы ведем мониторинг: ежедневно запускается по 250-300 разных информаций и материалов по дискредитации президента - в прессе, в социальных сетях, на телевидении. По нашим подсчетам, на это тратится по полтора-два миллиона леев в день (около $100 тыс.). Нужно выяснить, откуда у них такие деньги, и мы это выясним", - пообещал Додон.

Теги
МолдавияДодон, Игорь
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