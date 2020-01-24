В манифестации профсоюзов в Париже приняли участие приблизительно 40 тыс. человек

ПАРИЖ, 24 января. /ТАСС/. Пятничная манифестация профсоюзов во французской столице собрала 39 тыс. человек. Об этом сообщает независимый мониторинговый центр Occurrence.

"Примерно 39 тыс. человек вышли на улицы Парижа в пятницу вечером", - приводит телеканал данные независимой организации. Префектура столичной полиции информирует о 41 тыс. манифестантов.

Профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) ранее заявил об участии в парижской акции от 350 тыс. до 400 тыс. человек. Всего же, по его данным, во Франции сегодня протестовали 1,3 млн человек. Министерство внутренних дел страны сообщило о 249 тыс. протестующих во французских городах в эту пятницу.

На своей странице в Twitter префектура полиции Парижа сообщает об 11 задержанных по состоянию на 17:45 (19:45 мск). При этом акция не была отмечена серьезными инцидентами и столкновениями между манифестантами и стражами порядка.