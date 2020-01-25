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Премьера Армении допросили в Специальной следственной службе

Ранее Никол Пашинян был допрошен в рамках уголовных дел по факту тайной прослушки телефонных разговоров руководителей спецслужб

ЕРЕВАН, 25 января. /ТАСС/. Глава армянского правительства Никол Пашинян в пятницу дал показания в Специальной следственной службе в рамках одного из уголовных дел. Об этом сообщила в субботу пресс-секретарь ведомства Марина Оганджанян.

"Премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне посетил Специальную следственную службу для участия в следственных действиях в рамках одного из расследуемых уголовных дел. В интересах следствия других подробностей мы не сообщаем", - сказала Оганджанян.

Допросы Пашиняна

Это не первый случай, когда Пашинян посещает следователей для дачи показания. Ранее он был допрошен в Следственном комитете (СК) Армении в рамках уголовных дел по факту тайной прослушки телефонных разговоров руководителей спецслужб, а также самого главы армянского кабмина. Как поясняли в СК, расследуется дело о тайной прослушке телефонных разговоров с участием премьер-министра Никола Пашиняна, экс-главы Службы нацбезопасности (СНБ) Артура Ванецяна и начальника Специальной следственной службы (ССС) Сасуна Хачатряна, запись которых была выложена в сеть 11 сентября и 5 декабря 2018 года. По данному факту возбуждены два уголовных дела, в рамках которых и был допрошен Пашинян.

Согласно сообщению СК, первое уголовное дело было заведено по статье о злоупотреблении должностными лицами служебным положением, в рамках которого Пашинян был допрошен как свидетель в целях выяснения возможного воздействия на суды. Второе уголовное дело было заведено по факту незаконной прослушки телефонного разговора, по которому премьер Армении проходит в качестве потерпевшего.

Аудиозаписи разговоров высокопоставленных должностных лиц появились в интернете 11 сентября и 5 декабря 2018 года. Собеседники обсуждали ход уголовного дела и возможность ареста экс-президента Армении Роберта Кочаряна, а также возможное воздействие на бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова для дачи показаний по делу о свержении конституционного строя в марте 2008 года. Данный процесс, по которому проходят Кочарян, Хачатуров, экс-министр обороны Армении Сейран Оганян и бывший вице-премьер Армен Геворкян, начался 12 сентября в суде общей юрисдикции Еревана.

Теги
АрменияПашинян, Никол Воваевич
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