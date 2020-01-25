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Палестино-израильский конфликт

Нетаньяху назвал встречу с Трампом по "сделке века" уникальной возможностью для Израиля

Премьер-министр страны подчеркнул, что подобный шанс выпадает один раз в истории, поэтому его нельзя упускать

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 января. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху охарактеризовал в субботу предстоящие 28 января переговоры в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом об американском плане урегулирования палестино-израильского конфликта как уникальную историческую возможность для еврейского государства.

"Такая возможность представляется один раз в истории, ее нельзя упускать. Сегодня в Белом доме у нас есть лучший друг, который когда-либо был у Израиля, соответственно, у нас есть и лучшие возможности из тех, которые когда-либо представлялись", - распространила канцелярия премьера его высказывания с пометкой "заявление Нетаньяху перед поездкой в Вашингтон".

"На протяжении трех лет я говорил с президентом Трампом и его командой о наших наиболее насущных национальных интересах и потребностях в области безопасности, которые должны быть учтены в любом дипломатическом плане урегулирования. К этим потребностям в Белом доме внимательно прислушивались. Поэтому я полон надежд, что мы находимся на пороге исторического момента, который войдет в анналы нашего государства", - продолжил Нетаньяху. "Я вылетаю в Вашингтон с чувством великой миссии, великой ответственности и огромных возможностей для обеспечения будущего Государства Израиль, которые не повторятся", - добавил он.

Пресс-служба Белого дома 23 января сообщила, что Трамп встретится 28 января с Нетаньяху и его политическим противником Бени Ганцем, лидером центристского блока "Кахоль-Лаван". Ранее в тот же день встречу с Нетаньяху в Иерусалиме провел вице-президент США Майкл Пенс, который и передал ему приглашение посетить Вашингтон.

Ганц в субботу вечером заявил в ходе специального телеобращения, что принял приглашение американского президента и намерен встретиться с ним отдельно от премьера 27 января. По информации государственного израильского радио Kan, канцелярия Нетаньяху также прорабатывает возможность его закрытых переговоров с Трампом в понедельник.

Американский план урегулирования

24 января Трамп сообщил, что намерен обнародовать американский план урегулирования палестино-израильского конфликта до встречи с премьером Израиля в Вашингтоне 28 января. Он также добавил, что власти США обсуждали план урегулирования с палестинцами и намерены сделать это вновь.

В конце июня 2019 года Белый дом опубликовал документ с экономическими аспектами плана урегулирования палестино-израильского конфликта. Он предусматривает, в частности, инвестиции в Палестину и соседние страны в размере $50 млрд. 25-26 июня в столице Бахрейна прошла международная встреча, посвященная экономическим аспектам сделки. Палестинская администрация и ряд арабских стран бойкотировали мероприятие, посчитав подобный подход неуместным. Политическую составляющую "сделки века" США пока не объявили.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая 2 октября на ежегодном заседании клуба "Валдай", заявил, что американская инициатива нацелена на отказ от двухгосударственного решения проблемы.

Теги
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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