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Полиция применила водяные пушки против демонстрантов у правительственного дворца в Бейруте

В управлении внутренней безопасности сообщили, что демонстранты разобрали заграждения из колючей проволоки и попытались приблизиться к дворцу Серай
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Описание
© EPA-EFE/WAEL HAMZEH
© EPA-EFE/WAEL HAMZEH
© EPA-EFE/WAEL HAMZEH
© EPA-EFE/WAEL HAMZEH
© EPA-EFE/WAEL HAMZEH

БЕЙРУТ, 25 января. /ТАСС/. Полицейские формирования по борьбе с беспорядками применили в субботу водяные пушки и слезоточивый газ против активистов протестного движения в центре Бейрута. Как сообщила пресс-служба управления внутренней безопасности, столкновения спровоцировали группы агрессивно ведущих себя демонстрантов, которые разобрали заграждения из колючей проволоки и попытались приблизиться к правительственному дворцу Серай на площади Риада Сольха.

"Правоохранительные силы призвали мирных участников уличных акций покинуть центральную часть города, после чего были применены спецсредства против зачинщиков беспорядков", - говорится в заявлении пресс-службы.

Полицейские спецподразделения вытеснили сейчас активистов с площади Риада Сольха, столкновения с ними продолжаются у мечети Мухаммеда аль-Амина. Ранее в течение дня демонстрации и шествия в городе носили мирный характер. Их участники выразили недоверие новому правительству Ливана во главе с премьер-министром Хасаном Диабом, которое было создано 21 января.

"Состав этого кабинета не соответствует нашим требованиям, потому что его министры являются ставленниками политических партий и представляют религиозные конфессии, - заявила активистка Перла Маалюли. - Мы добиваемся переходного правительства из независимых фигур, которое проведет досрочные выборы".

Между тем Диаб утверждает, что созданный им кабинет из 20 технократов "отвечает чаяниям народных масс". По его словам, в состав кабинета входят шесть министров, представляющих протестное движение.

Согласно данным Ливанского общества Красного Креста, 22 января в ходе вспыхнувших в центре столицы столкновений между полицейскими силами и демонстрантами пострадали 86 человек. В больницы были направлены 14 из них, а 72 помощь была оказана на месте. Уличные активисты забрасывали стражей порядка камнями, петардами и бутылками с зажигательной смесью. В ответ были применены водометы и слезоточивый газ.

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Ливан
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