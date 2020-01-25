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В Перу пройдут досрочные выборы в парламент

Проголосовать за одно из политических движений должны будут около 24,8 млн граждан

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 января. /ТАСС/. Внеочередные выборы депутатов Национального конгресса пройдут в Перу в воскресенье. За 130 мест в однопалатном законодательном органе южноамериканской республики поборется 21 партия.

По данным избиркома страны, отдать свой голос в ходе прямого тайного голосования за одно из политических движений должны будут около 24,8 млн граждан (из 32,5 млн жителей страны) в 26 избирательных округах. Почти 5,2 тыс. участковых избирательных комиссий по всей стране начнут работу в 8:00 по местному времени (16:00 мск), завершится голосование в 16:00 (полночь 27 января мск).

За безопасностью будут следить 135 тыс. полицейских и 48 тыс. военных страны. Уклонение от голосования без уважительной причины грозит штрафом от 21,50 солей (6,5 долларов США) до 86 солей (26 долларов США) в зависимости от района проживания.

Мандат депутатов внеочередного парламентского созыва будет укороченным и продлится чуть более года. В апреле 2021 в Перу пройдут очередные всеобщие выборы, в ходе которых, помимо депутатов, граждане изберут также главу государства.

Необходимость досрочного голосования возникла на фоне разногласий между исполнительной властью и конгрессом по поводу процедуры избрания членов Конституционного суда. Согласно конституции, их назначает парламент, однако президент страны Мартин Вискарра (занимает пост с марта 2018 г.) считает, что этот процесс должен стать публичным, прозрачным и учитывать различные мнения. В связи с этим Вискарра намеревался поставить перед законодателями вопрос о доверии своему кабинету. 30 сентября, после того как парламентарии отложили голосование по вотуму доверия до начала выборов членов Конституционного суда, Вискарра в соответствии с конституцией объявил о роспуске конгресса и назначил досрочные выборы.

Полномочия парламента

Конгресс обладает законодательной инициативой, одобряет конституционные реформы, государственный бюджет и международные договоры. Он контролирует деятельность правительства, инициирует расследования по вопросам государственной важности, назначает генерального контролера (лицо, осуществляющее надзор за государственными финансами и имуществом), избирает членов Конституционного суда, омбудсмена, утверждает назначение членов совета директоров Центробанка.

Он может вынести правительству вотум недоверия. Президент обязан ставить вопрос о доверии после формирования кабинета министров. Глава государства имеет право распустить парламент и назначить досрочные выборы, если законодательный орган дважды вынес вотум недоверия правительству в течение одного президентского срока.

Выборы 2020 года

Для участия в выборах 2020 года, которые проходят по системе пропорционального представительства, зарегистрирована 21 партия. Согласно данным январского опроса перуанского исследовательского центра Ipsos, наибольшие шансы на вхождение в парламент имеют пять из них.

Правоцентристская партия "Народное действие" создана в 1956 году Ее поддерживают 14,8% опрошенных. Среди предвыборных обещаний - учреждение двухпалатного парламента, создание независимых органов для контроля качества высшего образования и сферы здравоохранения.

За ней следует правая "Народная сила", которая основана в 2011 году Кейко Фухимори - дочерью экс-президента Перу Альберто Фухимори. Она может рассчитывать на поддержку 11% опрошенных. В числе предложений партии - расширение полномочий полицейских и военных, укрепление малого и среднего бизнеса путем отмены налогообложения в течение первых трех лет. Из всех партий она оказывала наибольшее противодействие президенту.

Центристская Фиолетовая партия, основанная в 2017 году, пользуется поддержкой 10,9% респондентов. Она выступает за отмену парламентского иммунитета для всех преступлений, кроме служебных, упразднение налоговых льгот для частных лиц в секторах здравоохранения и образования, создание специальной комиссии по безопасности граждан, проведение судебной реформы.

За правую партию "Альянс за прогресс Перу", созданную в 2001 году, было отдано 9,9% голосов респондентов. Однако она не представила свою предвыборную программу. Симпатией 7,6% опрошенных пользуется правоцентристская Демократическая партия "Мы - Перу", образованная в 1995 году.

Определенные шансы на вхождение в состав обновленного состав парламента имеют также левый "Широкий фронт за правосудие, жизнь и свободу" (Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad) и левоцентристы из Перуанской партии Априста (Американского народно-революционного альянса - прим. ТАСС) экс-президента страны Алана Гарсии, совершившего самоубийство в апреле прошлого года во время задержания по обвинению в коррупции. За неделю до голосования их были готовы поддержать соответственно 4,7% и 4,9% перуанцев. Остальные партии не преодолевают 5% барьера.

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Перу
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