СМИ: сирийская артиллерия нанесла удары по позициям террористов к западу от Алеппо

ТАСС, 26 января. Артиллерия сирийской армии нанесла в ночные часы интенсивные удары по позициям бандформирований в западных окрестностях города Алеппо (360 км от Дамаска). Как сообщило в воскресенье агентство SANA, в рядах боевиков имеются существенные потери.

Войска атакуют противника по всей линии фронта от жилого квартала Джамият-эз-Захра до микрорайона Рашидин. Огонь ведется по форпостам террористов у населенных пунктов Кфар-Хамра, Хан-эль-Асаль, Эль-Мансура, Бухус и Кфар-Наха.

В субботу МИД Сирии направил послание в Совет Безопасности ООН, в котором указывается, что правительственные войска проводят военные операции в провинциях Идлиб и Алеппо "с целью защиты мирных граждан, обратившихся за помощью к сирийской армии".

"Террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) совершают военные преступления в Идлибе и Алеппо, обстреливают жилые районы, школы, больницы, мечети, выводят из строя хозяйственные объекты, - говорится в документе. - В результате растет число жертв среди мирных граждан, преимущественно женщин и детей".

Как отмечается в послании МИД, террористы препятствуют выходу мирного населения с подконтрольных им территорий по трем гуманитарным коридорам в Абу-Духуре, Эль-Хадере и Эль-Хобейте.

Как подчеркивает МИД Сирии, "военные действия против террористических формирований в Идлибе и Алеппо будут продолжаться до их полного уничтожения".