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СМИ: движение во главе с лидером иракских шиитов призвало к новой акции против США

Движение ас-Садра выступило с призывом провести акцию протеста против американского посольства в Ираке

ТАСС, 26 января. Политическое движение, во главе которого стоит один из лидеров иракских шиитов Муктада ас-Садр, призвало к проведению новой широкомасштабной акции протеста против американского присутствия в Ираке. Об этом в воскресенье сообщил телеканал As Sumaria.

Как указывает телеканал, движение ас-Садра выступило с призывом к своим сторонникам провести вечером в воскресенье "акцию протеста против американского посольства [в Ираке] и всех противников лидера шиитского движения [ас-Садра]". Указывается, что центрами протестных действий должны стать места, где будут проводиться вечерние воскресные молитвы, "в столице страны и иракских провинциях".

В пятницу в Багдаде и других городах прошел "марш миллионов" с требованием вывода американских войск из Ирака. Ас-Садр в обращении к иракцам потребовал закрыть воздушное пространство Ирака для американских военных целей и запретить американским войскам использовать иракские военные базы. Он сообщил, что шиитские ополченцы из формирований "Аль-Хашд аш-Шааби" временно остановят все вооруженные вылазки против американских баз в Ираке. В противном случае, предупредил имам, США станут для иракских шиитов "враждебным государством".

Акции против военного присутствия США носили в целом мирный характер, никаких крупных инцидентов зафиксировано не было. Однако, по имеющимся данным, в ходе манифестаций в центре Багдада погибли шесть человек и более 50 пострадали.

Теги
СШАИрак
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