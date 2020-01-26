Оппозиция в Грузии потребовала запретить деятельность ряда организаций США

ТБИЛИСИ, 26 января. /ТАСС/. Несколько десятков членов и сторонников оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" провели в воскресенье у здания посольства США в Тбилиси митинг с требованием запретить в стране деятельность Национального демократического института международных отношений (NDI) и Международного республиканского института (IRI), которые занимаются социологическими опросами. Кадры митинга в прямом эфире демонстрировала телекомпания "Объектив".

"Мы не являемся ничьей колонией и вместе должны сказать "нет" лжи. Нет NDI! Нет IRI! Сегодня мы перед посольством Америки громко заявляем о том, что этим организациям должны запретить деятельность в Грузии. Пусть они уйдут из Грузии", - сказала вице-спикер парламента, лидер "Альянса патриотов Грузии" Ирма Инашвили, выступая перед собравшимися.

Демонстранты считают, что NDI и IRI работают в интересах оппозиционных партий "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия - движение за свободу", публикуя неверные результаты социологических опросов, и призывают грузинские власти расследовать эти факты. Инашвили уверена, что указанные организации наносят вред грузино-американским отношениям.

Митингующие показали символичные красные карточки американским организациям, а также продемонстрировали результаты опроса, проведенного "Альянсом патриотов Грузии" в трех крупных городах страны - Кутаиси (край Имерети), Батуми (Аджарская АР) и Рустави (край Квемо Картли), - большинство жителей которых поддерживают идею военного нейтралитета.

NDI 16 января опубликовала итоги социологического опроса, который проводился с 19 ноября по 13 декабря 2019 года. Согласно его данным, 20% жителей Грузии готовы отдать свои голоса на предстоящих в октябре парламентских выборах за правящую партию "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", не менее 13% намерены проголосовать за "Единое национальное движение", а 8% - за "Европейскую Грузию".

В самой правящей партии "Грузинская мечта" относятся к итогам опроса скептически. В конце ноября прошлого года председатель правящей партии Бидзина Иванишвили заявил, что ряд американских организаций, работающих в Грузии, вредят интересам США, однако не конкретизировал, какие именно.