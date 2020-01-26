AFP: в Мали боевики напали на военный лагерь

ТАСС, 26 января. По меньшей мере 19 сотрудников сил безопасности были убиты, еще пятеро пострадали в результате нападения боевиков на военный лагерь, расположенный в городе Соколо (регион Сегу) в центральной части Мали. Об этом в воскресенье сообщило Agence France-Presse со ссылкой на военные источники.

Ранее агентство информировало о 15 погибших.

Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок разгорелся в начале 2012 года. Во многом он был спровоцирован обострением обстановки в Ливии после свержения режима Муаммара Каддафи.

Ранее правительство Мали продлило на год - до 31 октября 2020 года - режим чрезвычайного положения в связи с сохраняющимися угрозами со стороны террористов и экстремистов.