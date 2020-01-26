Играющий ключевую роль в процедуре импичмента конгрессмен обвинил Трампа в угрозах

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф, который возглавляет группу обвинителей в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, полагает, что американский лидер выступает с угрозами в его адрес. Об этом законодатель заявил в эфире телекомпании NBC в воскресенье.

Трамп ранее в этот же день написал в Twitter, что Шифф является "коррумпированным политиком и, возможно, очень нездоровым человеком". "Он пока еще не заплатил за то, что сделал с нашей страной", - добавил глава Белого дома.

"Президент рассержен и мстителен. Думаю, в этом нет никаких сомнений. Если вы считаете, что они есть, обратите внимание на его сегодняшние сообщения в Twitter о том, что я должен заплатить", - сказал Шифф. На вопрос о том, расценивает ли он запись Трампа как угрозу, законодатель ответил: "Я думаю, что именно так это было задумано".