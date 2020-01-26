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Палестино-израильский конфликт

Reuters: Трамп примет в Белом доме премьера Израиля и лидера оппозиции Ганца 27 января

Ожидается, что они будут обсуждать детали так называемой сделки века

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп встретится 27 января в Белом доме с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и его политическим противником, лидером центристского блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганцем. Об этом сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на источники. Ранее Белый дом информировал о том, что встречи пройдут 28 января.

Ожидается, что Трамп обсудит с Нетаньяху и Ганцем детали так называемой сделки века - американского плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Сначала американский лидер примет премьера, а затем лидера оппозиции. Ожидается, что президент, по данным агентства, поделится с ними деталями плана. Ранее Нетаньяху заявил, что проведет переговоры с Трампом 27 и 28 января. Ганц сообщал, что встретится с главой вашингтонской администрации в понедельник. Сам план Трамп намерен огласить этой весной.

В конце июня 2019 года Белый дом опубликовал документ с экономическими аспектами плана урегулирования палестино-израильского конфликта. Он предусматривает, в частности, инвестиции в Палестину и соседние страны в размере $50 млрд. 25-26 июня в Бахрейнt прошла международная встреча, посвященная экономическим аспектам сделки. Палестинская администрация и ряд арабских стран бойкотировали мероприятие, посчитав подобный подход неуместным. Политическую составляющую "сделки века" США пока не объявили.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая 2 октября на ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что американская инициатива нацелена на отказ от двухгосударственного решения проблемы.

Теги
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, БиньяминТрамп, Дональд
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