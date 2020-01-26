И.о. премьера Ирака приказал найти и отдать под суд участников атаки на посольство США

КАИР, 26 января. /ТАСС/. Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди отдал приказ силам безопасности страны принять все меры для предотвращения повторения атак на посольство США в Багдаде. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

"Это безответственный акт, совершенный отдельными индивидами, - заявил он. - Нападение на американское посольство может привести к серьезным последствиям". По его словам, он распорядился "провести расследование, найти причастных к атаке и отдать их под суд".

В воскресенье по меньшей мере пять ракет было выпущено по "зеленой зоне" Багдада - хорошо укрепленному району в центре города, где расположены государственные учреждения и иностранные дипломатические представительства. Одна из ракет попала в здание на территории посольства США. О пострадавших не сообщается.