{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

И.о. премьера Ирака приказал найти и отдать под суд участников атаки на посольство США

Адель Абдель Махди заявил, что нападение на американское посольство может привести к серьезным последствиям

КАИР, 26 января. /ТАСС/. Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди отдал приказ силам безопасности страны принять все меры для предотвращения повторения атак на посольство США в Багдаде. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

"Это безответственный акт, совершенный отдельными индивидами, - заявил он. - Нападение на американское посольство может привести к серьезным последствиям". По его словам, он распорядился "провести расследование, найти причастных к атаке и отдать их под суд".

В воскресенье по меньшей мере пять ракет было выпущено по "зеленой зоне" Багдада - хорошо укрепленному району в центре города, где расположены государственные учреждения и иностранные дипломатические представительства. Одна из ракет попала в здание на территории посольства США. О пострадавших не сообщается.

Теги
СШАИракМахди, Адель Абдель
Реклама на ТАСС
Политический кризис в Венесуэле
Гуайдо прибудет в Канаду 27 января
На встрече лидера венесуэльской оппозиции и премьер-министра Канады будет обсуждаться ситуация в Венесуэле
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС