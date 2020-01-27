Министр связи Боливии ушла с поста из-за несогласия с участием и.о. президента в выборах

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 января. /ТАСС/. Министр связи Боливии Роксана Лисаррага в воскресенье подала в отставку из-за несогласия с выдвижением и.о. главы государства Жанин Аньес в президенты республики. Об этом сообщила газета Pagina Siete , которая привела выдержки из письма главы государства.

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"Госпожа президент, мы перестали быть временным или переходным правительством. Став президентом-кандидатом, вы отказались от выполнения мандата, который вам вверил боливийский народ, который боролся [за смену власти] на улицах, и подчинили правительство интересам группы политиков, которые хотят продлить свои полномочия, мало чем отличаясь от [экс-президента] Эво Моралеса и "Движения к социализму", - говорится в письме.

По мнению Лисарраги, правительство Аньес "не выполнило свои цели" и стало уподобляться тому, с чем они боролись. Она отметила, что и.о. президента может использовать государственные СМИ для своей предвыборной кампании, и что новый состав Высшего избирательного суда был назначен при Аньес.

В Боливии 20 октября 2019 года прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Эво Моралес, на тот момент являвшийся действующим президентом. Карлос Меса, его главный соперник, заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления противники Моралеса организовали акции протеста, в стране начались беспорядки.

После трех недель протестов Моралес покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Обязанности президента до проведения новых выборов взяла на себя второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес, представляющая оппозицию.

В пятницу она объявила, что будет участвовать в выборах президента, запланированных на 3 мая. Ранее она говорила, что не будет кандидатом.