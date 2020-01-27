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Политический кризис в Боливии

И.о. президента Боливии попросила всех министров подать в отставку

Ранее Жанин Аньес объявила о своем участии в выборах главы государства
И.о. президента Боливии Жанин Аньес AP Photo/Juan Karita
Описание
И.о. президента Боливии Жанин Аньес
© AP Photo/Juan Karita

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 января. /ТАСС/. И.о. президента Боливии Жанин Аньес обратилась ко всем министрам с просьбой подать в отставку для проведения перестановок в правительстве после того, как она объявила об участии в выборах главы государства. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба администрации президента.

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"Конституционный президент Жанин Аньес считает общепринятым проведение перестановок в рабочей команде исполнительной власти в преддверии регистрации кандидатов, которые будут участвовать в свободных, беспристрастных и прозрачных выборах 3 мая. В связи с этим она приняла решение попросить об отставке всех министров перед новым этапом в переходном демократическом правительстве", - говорится в заявлении, которое приводится на сайте боливийской газеты La Razon.

Аньес обещала объявить новый состав кабмина в кратчайшие сроки.

24 января Аньес объявила, что будет участвовать в выборах президента, запланированных на 3 мая. Ранее она говорила, что не будет кандидатом. После объявления о выдвижении Аньес министр связи Боливии Роксана Лисаррага подала в отставку, раскритиковав решение и.о. президента.

Теги
БоливияПолитический кризис в БоливииАньес, Жанин
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