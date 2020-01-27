В центре Бейрута в столкновениях с полицией пострадали не менее 27 человек

БЕЙРУТ, 27 января. /ТАСС/. Силы безопасности Ливана разогнали в понедельник толпу демонстрантов, пытавшихся прорваться через полицейские кордоны в центре Бейрута к зданию парламента. Как сообщил представитель Ливанского общества Красного Креста, в столкновениях пострадали по меньшей мере 27 человек.

Ранее армейские подразделения и жандармы полностью блокировали центральную часть города, где проходило заседание палаты депутатов, на котором был утвержден проект госбюджета на 2020 финансовый год. Однако группы активистов попытались пробиться к парламентскому дворцу со стороны набережной Бейрута и бульвара маршала Фоша. В результате вспыхнули ожесточенные столкновения, и несколько пострадавших были доставлены в больницу.

Депутаты утвердили госбюджет на 2020 год. Выступая на заседании, премьер-министр республики Хасан Диаб заявил, что новое правительство, созданное им 21 января, будет придерживаться этого документа, но оставляет за собой право внести в него поправки. Госбюджет был разработан прежним коалиционным кабинетом во главе с Саадом Харири, который ушел в отставку 29 октября 2019 года на фоне массовых протестов, охвативших Ливан.

По сведениям телеканала Al Jadeed, в столице страны в вечерние часы пройдет массовая демонстрация, участники которой намерены заявить "о народном недоверии правительству Диаба".

22 января в ходе столкновений между полицейскими силами и демонстрантами в Бейруте пострадали 86 человек. Уличные активисты забрасывали стражей порядка камнями, петардами и бутылками с зажигательной смесью. В ответ были применены водометы и слезоточивый газ.