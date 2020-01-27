{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В центре Бейрута в столкновениях с полицией пострадали не менее 27 человек

Толпа демонстрантов пыталась прорваться к зданию парламента Ливана

БЕЙРУТ, 27 января. /ТАСС/. Силы безопасности Ливана разогнали в понедельник толпу демонстрантов, пытавшихся прорваться через полицейские кордоны в центре Бейрута к зданию парламента. Как сообщил представитель Ливанского общества Красного Креста, в столкновениях пострадали по меньшей мере 27 человек.

Ранее армейские подразделения и жандармы полностью блокировали центральную часть города, где проходило заседание палаты депутатов, на котором был утвержден проект госбюджета на 2020 финансовый год. Однако группы активистов попытались пробиться к парламентскому дворцу со стороны набережной Бейрута и бульвара маршала Фоша. В результате вспыхнули ожесточенные столкновения, и несколько пострадавших были доставлены в больницу.

Депутаты утвердили госбюджет на 2020 год. Выступая на заседании, премьер-министр республики Хасан Диаб заявил, что новое правительство, созданное им 21 января, будет придерживаться этого документа, но оставляет за собой право внести в него поправки. Госбюджет был разработан прежним коалиционным кабинетом во главе с Саадом Харири, который ушел в отставку 29 октября 2019 года на фоне массовых протестов, охвативших Ливан.

По сведениям телеканала Al Jadeed, в столице страны в вечерние часы пройдет массовая демонстрация, участники которой намерены заявить "о народном недоверии правительству Диаба".

22 января в ходе столкновений между полицейскими силами и демонстрантами в Бейруте пострадали 86 человек. Уличные активисты забрасывали стражей порядка камнями, петардами и бутылками с зажигательной смесью. В ответ были применены водометы и слезоточивый газ.

Теги
ЛиванХарири, СаадДиаб, Хасан
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
Администрация Шанхая опровергла слухи о возможном закрытии города из-за вспышки пневмонии
Эта информация появилась в результате "неправильного понимания принятых административных мер", пояснил заместитель главного секретаря Народного правительства города Гу Хунхуэй
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС