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Нидерландский депутат заявил, что попал в список лиц, которым запрещен въезд в Россию

Сьюрд Сьюрдсма входил в список членов парламентской делегации, которая должна нанести визит в Россию

ГААГА, 27 января. /ТАСС/. Нидерландский депутат партии "Демократы-66" (Д-66) Сьюрд Сьюрдсма попал в список лиц, которым запрещен въезд на территорию России. Об этом сообщила в понедельник Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

"Я в санкционном списке, и, к сожалению, это означает, что я не могу ступить на российскую землю", - заявил депутат в беседе с журналистами телеканала. По данным НТК, Сьюрдсма входил в список членов парламентской делегации, которая должна нанести визит в Россию в конце следующего месяца.

Представитель партии Д-66 заметил, что глава МИД Нидерландов Стеф Блок пытался урегулировать вопрос, в том числе через российского посла в стране, но "это не помогло". Сьюрдсма добавил, что крайне разочарован. "Я критикую Кремль, но всегда говорил, что выступаю за диалог", - сказал парламентарий.

В свою очередь глава МИД Нидерандов заявил, что считает "неправильным отказ Сьюрдсме в посещении РФ". "Крайне важно, чтобы представители голландского парламента имели возможность из первых рук получать информацию о ситуации в России и общаться с российскими коллегами", - подчеркнул Блок.

По данным НТК, голландские депутаты получают отказ во въезде в другую страну уже не первый раз. Например, в 2011 году члену Партии свободы Раймонду де Рону было отказано во въезде в Египет за его критику в отношении египетских властей. Тогда остальные члены делегации проявили солидарность и отказались от поездки. Пока остается непонятным, по какому сценарию будет развиваться ситуация на этот раз. Сам Сьюрдсма заявил, что коллеги должны самостоятельно принять решение.

Социал-либеральная партия Д-66 является одной из крупнейших в Нидерландах. В настоящее время входит в правящую коалицию вместе с Народной партией за свободу и демократию, "Христианско-демократическим призывом" и "Христианским союзом". В 150-местной нижней палате парламента представлена 19 депутатами.

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Нидерланды
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