В ДНР заявляют о манипуляциях украинской армии с целью срыва разведения сил в Донбассе

ДОНЕЦК, 27 января. /ТАСС/. Обстрелы в районе пилотного участка разведения сил и средств в Петровском, а также информационные вбросы со стороны украинского командования свидетельствуют о желании Киева сорвать процесс разведения в Донбассе, заявили в понедельник в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинская сторона в СЦКК сообщила в понедельник, что силы ДНР зашли на позиции киевских силовиков на участке разведения № 3 "Петровское-Богдановка", в 250 метрах от видеокамеры ОБСЕ, и открыли огонь трассирующими пулями в сторону позиций республики.

"Украинская сторона придумала небылицу, - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства ДНР. - Заявление украинской стороны в СЦКК традиционно демонстрирует профессиональную несостоятельность тех, кто придумывает такие лишенные здравой логики "военные байки". Иначе эти заявления не назвать, так как они не имеют никакого отношения к реальности".

В представительстве ДНР указали на многочисленные несоответствия в данных украинской стороны и ее стремление "в очередной раз обмануть общественность". "Вооруженные силы Украины совершили целенаправленный обстрел, чтобы подать его, как провокацию наших подразделений", - отмечается в заявлении ДНР.

Ранее в Донбассе состоялось разведение сил и средств в населенных пунктах Золотое, Петровское и Станица Луганская. На состоявшемся 9 декабря в Париже саммите "нормандской четверки" сторонам было рекомендовано до конца марта осуществить разведение сил еще на трех участках.