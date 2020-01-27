Помпео выразил и. о. премьера Ирака возмущение в связи с обстрелом посольства США

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в понедельник в телефонном разговоре с исполняющим обязанности премьер-министра Ирака Аделем Абделем Махди выразил возмущение в связи с обстрелом посольства США, в результате которого 26 января получил ранения один человек. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

"Госсекретарь Помпео выразил свое возмущение продолжающимися нападениями вооруженных группировок Ирана на американские объекты в Ираке, включая вчерашние [воскресные] ракетные обстрелы нашего посольства, в результате которых один человек получил ранения. Госсекретарь вновь подчеркнул, что эти нападения свидетельствуют о своенравном пренебрежении суверенитетом Ирака и неспособности обуздать эти опасные вооруженные группировки", - сообщила дипломат.

По ее словам, шеф американской дипломатии "высоко оценил приверженность" Махди укреплению безопасности для обеспечения защиты американцев и дипломатических объектов США. "Госсекретарь отметил, что мы рассматриваем вчерашнее нападение на посольство как попытку отвлечь внимание Ирака и международного сообщества от жестокого подавления мирных иракских протестующих Ираном и подконтрольными ему силами", - отмечается в заявлении.

Помпео призвал и. о. премьера "обеспечивать иракский суверенитет и подтвердил неизменную приверженность Соединенных Штатов иракскому народу, готовность в долгосрочной перспективе" обсуждать численность американских сил в Ираке и "стремление к сильному и процветающему Ираку".

26 января пять ракет было выпущено по "зеленой зоне" Багдада - хорошо укрепленному району в центре города, где расположены государственные учреждения и иностранные диппредставительства. Три ракеты упали непосредственно на территории американского комплекса, одна из них попала в здание столовой, где в этот момент шел ужин. Телеканал "Ас-Сумария" со ссылкой на источник в службах безопасности Ирака сообщил о трех пострадавших, не уточнив их гражданство. Телеканал также утверждал, что с территории диппредставительства на американских вертолетах были эвакуированы несколько человек.

За последние месяцы "зеленая зона" неоднократно подвергалась аналогичным атакам, в которых были погибшие и пострадавшие среди иракцев. 26 января ракеты впервые разорвались на территории посольства США.