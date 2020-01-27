{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Помпео выразил и. о. премьера Ирака возмущение в связи с обстрелом посольства США

Госсекретарь подчеркнул, что эти нападения свидетельствуют о своенравном пренебрежении суверенитетом Ирака

ВАШИНГТОН, 27 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в понедельник в телефонном разговоре с исполняющим обязанности премьер-министра Ирака Аделем Абделем Махди выразил возмущение в связи с обстрелом посольства США, в результате которого 26 января получил ранения один человек. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

"Госсекретарь Помпео выразил свое возмущение продолжающимися нападениями вооруженных группировок Ирана на американские объекты в Ираке, включая вчерашние [воскресные] ракетные обстрелы нашего посольства, в результате которых один человек получил ранения. Госсекретарь вновь подчеркнул, что эти нападения свидетельствуют о своенравном пренебрежении суверенитетом Ирака и неспособности обуздать эти опасные вооруженные группировки", - сообщила дипломат.

По ее словам, шеф американской дипломатии "высоко оценил приверженность" Махди укреплению безопасности для обеспечения защиты американцев и дипломатических объектов США. "Госсекретарь отметил, что мы рассматриваем вчерашнее нападение на посольство как попытку отвлечь внимание Ирака и международного сообщества от жестокого подавления мирных иракских протестующих Ираном и подконтрольными ему силами", - отмечается в заявлении.

Помпео призвал и. о. премьера "обеспечивать иракский суверенитет и подтвердил неизменную приверженность Соединенных Штатов иракскому народу, готовность в долгосрочной перспективе" обсуждать численность американских сил в Ираке и "стремление к сильному и процветающему Ираку".

26 января пять ракет было выпущено по "зеленой зоне" Багдада - хорошо укрепленному району в центре города, где расположены государственные учреждения и иностранные диппредставительства. Три ракеты упали непосредственно на территории американского комплекса, одна из них попала в здание столовой, где в этот момент шел ужин. Телеканал "Ас-Сумария" со ссылкой на источник в службах безопасности Ирака сообщил о трех пострадавших, не уточнив их гражданство. Телеканал также утверждал, что с территории диппредставительства на американских вертолетах были эвакуированы несколько человек.

За последние месяцы "зеленая зона" неоднократно подвергалась аналогичным атакам, в которых были погибшие и пострадавшие среди иракцев. 26 января ракеты впервые разорвались на территории посольства США.

Теги
СШАИранИрак
Реклама на ТАСС
Палестино-израильский конфликт
Палестина призвала арабских послов не участвовать в церемонии объявления "сделки века"
Официальный представитель руководства страны Набиль Абу Рудейна также сообщил, что некоторые послы уже отказались от приглашения принять участие в церемонии, но не уточнил, о каких государствах идет речь
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС