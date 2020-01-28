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В Катаре назначили нового премьер-министра

Халед бен Халифа Аль Тани будет одновременно выполнять и обязанности главы министерства внутренних дел

ТАСС, 28 января. Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани принял во вторник отставку действующего премьер-министра шейха Абдаллы бен Насера бен Халифы Аль Тани и назначил нового главу кабинета министров. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

"Глава Государства Катар принял отставку действующего премьер-министра страны и назначил новым главой правительства Халеда бен Халифу Аль Тани", - говорится в специальном заявлении канцелярии эмира Катара.

Абдалла бен Насер бен Халифа Аль Тани возглавлял правительство эмирата с 2013 года.

В заявлении также указывается, что назначенный премьер-министр будет одновременно выполнять и обязанности главы министерства внутренних дел.

Отмечается, что в новом кабинете свои должности сохранили министр иностранных дел страны и министр энергетики эмирата.

Теги
КатарТани, Тамим бен Хамад, Аль , шейхТани, Абдалла бен Насер бен Халифа, Аль, шейх
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