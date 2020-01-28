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Китайская вирусная пневмония

Китай требует извинений от датской газеты в связи с карикатурой о коронавирусе

В публикации на флаге Поднебесной вместо звезд изображены вирусы

СТОКГОЛЬМ, 28 января. /ТАСС/. Посольство Китая в Копенгагене потребовало извинений от газеты Jyllands-Posten в связи с публикацией в понедельник в издании карикатуры, на которой на флаге Поднебесной вместо звезд изображены вирусы.

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"Недавняя вспышка нового коронавируса в Ухане унесла 81 драгоценную жизнь в Китае (по последним данным, умерли 106 человек - прим. ТАСС). В то время как китайское правительство и народ делают все, чтобы бороться с этой редкой чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, а международное сообщество выразило нам большую симпатию и поддержку, Jyllands-Posten опубликовал "сатирический рисунок" Нильса Бу Буйсена, являющийся оскорблением для Китая и ранящий чувства китайского народа. <...> Это выходит за границы цивилизованного общества и за этическую границу свободы слова и оскорбляет людей. Мы выражаем наше глубокое возмущение и требуем, чтобы Jyllands-Posten и Нильс Бу Буйсен признали свою ошибку и публично извинились перед китайским народом", - написано в сообщении, размещенном на сайте посольства.

"Мы не можем извиниться за то, что не считаем неправильным. У нас нет намерения оскорблять или насмехаться. И мы не думаем, что рисунок это делает", - прокомментировал агентству Ритсаус бюро главный редактор газеты Якоб Нюбру.

Теги
ДанияКитайКитайская вирусная пневмония
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