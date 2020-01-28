Инициативная группа граждан выдвинула оппозиционера Бжанию кандидатом в президенты Абхазии

СУХУМ, 28 января. /ТАСС/. Инициативная группа выдвинула во вторник одного из лидеров оппозиции, депутата парламента Аслана Бжанию кандидатом в президенты на назначенных на 22 марта выборах главы государства. Это первая инициативная группа по выдвижению кандидата в президенты, зарегистрированная в Центральной избирательной комиссии, сообщили ТАСС в ЦИК.

"Зарегистрирована инициативная группа по выдвижению Бжании Аслана Георгиевича кандидатом в президенты", - сказала секретарь комиссии Ануш Ходжикян. По ее словам, руководителю группы после регистрации выдали бланки подписных листов, а также бланки для биографических данных кандидата в президенты и баллотирующегося в паре с ним кандидата в вице-президенты, сведений о доходах кандидата в президенты. Кроме того, кандидат в президенты должен будет дать письменное согласие свое и членов семьи на получение Центризбиркомом в кредитных организациях республики сведений, составляющих банковскую тайну.

Для того, чтобы комиссия зарегистрировала кандидата в президенты, инициативная группа должна собрать не менее двух тысяч и не более 2500 подписей в его поддержку. Кандидат в президенты также должен сдать экзамен в лингвистической комиссии на предмет свободного владения государственным абхазским языком. Предвыборная кампания стартовала 22 января, но до сих пор в ЦИК зарегистрирована лишь партия "Акзаара" ("Единство"), которой руководит экс-министр внутренних дел Леонид Дзапшба. Его же и будет выдвигать партия кандидатом в президенты на своем съезде.

Аслануу Бжании 57 лет, он одним из первых заявлял в 2019 году о своем участии в президентских выборах, назначенных на июль, однако в апреле 2019 года в тяжелом состоянии был госпитализирован в московскую клинику им. Буянова. Родственники и друзья политика утверждали, что Бжанию отравили, спикер парламента Валерий Кварчия в мае во время митингов оппозиции с требованием перенести выборы, ссылаясь на данные медиков, исключил возможность отравления. Выборы с июля 2019 года по договоренности с президентом Раулем Хаджимбой перенесли на август, и Бжания был зарегистрирован в качестве кандидата в президенты, но впоследствии снялся с предвыборной гонки из-за затянувшегося после тяжелой болезни лечения.

ЦИК Абхазии назначил повторные выборы президента на основании решения кассационной коллегии судей Верховного суда по административным правонарушениям, признавшей итоги выборов главы республики, прошедшие 8 сентября 2019 года, недействительными. После четырехдневных акций протеста оппозиции 12 января президент Рауль Хаджимба написал заявление о сложении с себя полномочий главы государства, на следующий день парламент принял его отставку и назначил и. о. президента премьер-министра Валерия Бганбу.

Регистрация инициативных групп, партий, а также выдвижение кандидатов в президенты Абхазии в связи с повторными выборами президента республики проходит с 22 января по 11 февраля.