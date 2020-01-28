В Париже произошли столкновения между полицией и протестующими пожарными

ПАРИЖ, 28 января. /ТАСС/. Столкновения между полицейскими и пожарными, участвующими в акции протеста против пенсионной реформы, произошли во вторник в Париже. Об этом сообщили в префектуре столичной полиции.

Колонна манифестантов начала шествие от площади Республики днем. Проходя по авеню Республики в сторону площади Нации, демонстранты попытались ускорить темп движения, однако полиция стала их сдерживать. Манифестанты попытались прорвать полицейский кордон, но жандармы применили дубинки, а затем и слезоточивый газ.

Во вторник в Париже проходит новая акция протеста против реформы пенсионной системы, предложенной правительством. Согласно данным профсоюзов, в ней принимают участие несколько тысяч человек, значительная часть которых - работники пожарных служб. В руках манифестанты держат плакаты, на которых написано "В гневе!", "Откажемся от реформы!".

Первая массовая акция протеста по призыву синдикатов прошла во Франции 5 декабря. В манифестациях участвуют транспортники, преподаватели школ и университетов, адвокаты, работники муниципальных служб. Помимо предложения правительства повысить до 64 лет возраст, с которого пенсия во Франции выплачивается в полном объеме, профсоюзы высказывают недовольство намерением отменить особые пенсионные тарифы для нескольких десятков категорий граждан.

11 января премьер-министр страны Эдуар Филипп в письме к профсоюзам заявил, что правительство готово временно исключить из проекта реформы пункт о повышении возраста выплаты пенсий. Синдикаты заявили, что намерены продолжать протесты до того момента, пока власти полностью не откажутся от реформы в существующим виде.