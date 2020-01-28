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Кризис на Украине
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Глава внешнеполитической службы ЕС намерен посетить линию соприкосновения в Донбассе

Жозеп Боррель отметил, что результаты последнего саммита в нормандском формате "должны быть претворены в жизнь"

БРЮССЕЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил о желании посетить линию соприкосновения в Донбассе в рамках усилий по урегулированию конфликта на востоке Украины.

"Безусловно, я хочу посетить наиболее важные части страны. Я хочу посетить Донбасс, границу, где есть еще значительное количество военной активности, чтобы своими глазами увидеть, как выглядит ситуация там. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы людей перестали убивать, - сказал он во вторник на пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации ЕС - Украина. - Результаты последней встречи в Париже (саммит в нормандском формате - прим. ТАСС) должны быть претворены в жизнь".

Боррель подчеркнул, что необходимо предпринять практические усилия по трем направлениям, чтобы способствовать урегулированию конфликта. Во-первых, это предоставление гуманитарной помощи, во-вторых, разминирование. В-третьих, по его словам, нужно провести оценку инфраструктурных потребностей региона, чтобы обеспечить будущие усилия по его восстановлению.

Кроме того, он сделал ряд дежурных заявлений об успехах реформ на Украине, о непоколебимой поддержке суверенитета этой страны и призвал Россию гарантировать свободу судоходства в Керченском проливе.

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УкраинаКризис на Украине
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