Контактная группа по Донбассу обсудит новые участки разведения сил и обмен пленными

МИНСК, 29 января. /ТАСС/. Очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины должно продолжить в среду поиск компромиссных решений по реализации задач, поставленных "нормандской четверкой" на парижском саммите в декабре минувшего года.

Две недели назад, на первой в этом году минской встрече, стороны уже начали обсуждение новых участков для предстоящего разведения сил и средств. Участники переговоров предложили тогда девять возможных вариантов, из которых предстоит согласовать три. На нынешней встрече стороны должны представить координаты предлагаемых зон безопасности и приступить непосредственно к согласованию позиций.

Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) в конце прошлой недели направили в адрес Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ предложения "координат и карты - схемы потенциальных участков для разведения сил и средств", которые, как сообщил представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник, и должны стать основой обсуждения.

Продолжается работа и по подготовке следующего обмена пленными. Этот факт подтвердил на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский. Общаясь с журналистами в Давосе, он сообщил, что в настоящее время идут переговоры по пленным и удерживаемым лицам, в том числе с представителями ДНР и ЛНР в рамках контактной группы, и выразил надежду, что сторонам удастся согласовать списки.

В свою очередь представитель ЛНР Владислав Дейнего по итогам прошлого раунда переговоров напомнил, что в республиках ожидают от Украины "выполнения в полном объеме обязательств по процессуальной очистке" тех лиц, которые уже вернулись домой после обмена в декабре, когда ДНР и ЛНР передали Киеву 76 человек и получили 124 пленных.

Координатор ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Тони Фриш в канун минской встречи сообщил, что планируется обсуждение новых пунктов пропуска на линии разделения. По его словам, на переговорном столе несколько предложений, но окончательное решение еще не принято. "Мнения не очень сходятся, еще необходимы обсуждения", - добавил Фриш.

Координатор ОБСЕ рассчитывает на некоторый успех в переговорах, но прорыва от встречи не ждет. "Мы, несомненно, будем иметь незначительный прогресс в ходе дискуссий по этим направлениям, о которых я упомянул, но я считаю, что мы не достигнем чуда", - сказал Фриш.

Вопреки "Минску"

В то же время в публичной сфере Украины вновь и вновь поднимаются вопросы, по которым сторонам не удается найти общий язык. Глава МИД Украины Вадим Пристайко 17 января в очередной раз озвучил противоречащую "Минску" позицию о невозможности в настоящее время "справедливых выборов" на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. Ту же идею высказала после первого в этом году заседания контактной группы пресс-секретарь главы украинской делегации Дарья Олифер, по словам которой, выборы в Донбассе могут быть проведены лишь после возвращения туда всех беженцев.

В среду на прошлой неделе министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Украина выступает против разведения сил по всей линии разграничения в Донбассе. Причем объяснил это тем, что такая мера якобы противоречит сути минских соглашений и приведет к замораживанию конфликта. По словам министра, разведение сил по всей линии приведет к "снятию напряжения", в результате чего в мире начнется "лоббирование" снятия антироссийских санкций.

Это заявление главы украинского военного ведомства вызвало резко негативную реакцию в ДНР и ЛНР. "Глава министерства обороны Украины дошел до такой степени циничности, что, несмотря на тяжелейшие последствия обстрелов для жителей Донбасса, несмотря на жертвы, ранения и разрушения, готов продолжать конфликт только ради того, чтобы "не снималось напряжение международного сообщества" и чтобы не "лоббировалось снятие санкций", - заявила глава МИД ДНР Никонорова.

Она напомнила украинскому министру о недопустимости внесения изменений в минские документы, которые одобрены странами-гарантами и Советом Безопасности ООН, и призвала Киев "выполнять обязательства ровно в том порядке и очередности, которые прописаны в этом документе". "А именно: вопросы безопасности должны решаться параллельно с урегулированием на политическом треке", - подчеркнула представитель ДНР.

О необходимости отказаться от "бессмысленных попыток" ревизии минских соглашений Никоноровой вновь пришлось напомнить буквально на следующий день, отвечая на высказывание представителя Украины в политической подгруппе Алексея Резникова, который заявил, что Киев будет настаивать на пересмотре минских соглашений, с тем чтобы выборы в Донбассе проходили только после передачи Украине контроля над границей.

Своего рода ответом на все подобные заявления Киева стало выступление координатора ОБСЕ в политической подгруппе Пьера Мореля на состоявшейся во вторник в Киеве конференции "ОБСЕ на Украине в 2019 году". Он назвал одним из достижений политподгруппы в 2019 году согласование сторонами конфликта "формулы Штайнмайера" как "начального механизма, который сочетает вопросы специального статуса с местными выборами", и подчеркнул, что его надо закрепить в украинском законодательстве.

Он отметил, что "формула" - это отнюдь не изобретение бывшего министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

"Это был продукт парижского саммита, который состоялся 2 октября 2015 года, когда встретились лидеры ("нормандской четверки"). Поскольку они видели, что время шло к крайнему установленному сроку - "до конца года", а связь между выборами и статусом не была четко прописано в тексте, лидеры согласовали пошаговую связь двух этих элементов", - добавил Морель.

Он также отметил, что, продлив действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", Украина обязалась предложить особый статус этим районам Донбасса. "Эта задача все еще впереди, поскольку все еще нужно осуществить необходимые изменения в закон и воплотить этот механизм "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство", - подчеркнул Морель.

В поиске компромиссов

Позиция Киева по ряду вопросов серьезно тормозит продвижение в переговорах по мирному урегулированию и может, в частности, сорвать запланированную встречу в "нормандском формате", считает председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук. "Если украинская власть в лице господина Зеленского продолжит так реализовывать договоренности, достигнутые 9 декабря, то вряд ли эта встреча состоится в намеченные сроки", - отметил на днях политик, выступивший с инициативой создать парламентское измерение "нормандского формата".

Медведчук указал, что практически все решения, закрепленные в итоговом коммюнике парижского саммита, не получили продолжения в виде действий с украинской стороны, за исключением обмена пленными. "Да, люди вернулись домой, проведен крупный обмен, но дальше, к сожалению, продвижения нет. Огонь так и не прекращен, имплементация "формулы Штайнмайера" в законодательстве не произошла", - уточнил Медведчук.

Председатель политсовета партии добавил, что сейчас представители команды Зеленского предлагают изменить пять пунктов минских соглашений, в то время как против любых изменений ранее подписанных договоренностей выступает Россия. "Если такая позиция сохранится в команде Зеленского и у самого президента, то, конечно же, мы не сдвинемся с места и все это будет в том же состоянии, что, к сожалению, было при [бывшем президенте Украины Петре] Порошенко", - заключил Медведчук.

В Москве также констатируют, что новое руководство Украины, провозгласившее прекращение войны на юго-востоке одним из своих приоритетов, пока не спешит с реализацией этой задачи. "Обстановка остается сложной и напряженной", - отмечает МИД РФ в материалах к итоговой пресс-конференции главы ведомства Сергея Лаврова за 2019 год. Объявленное в июле перемирие, хотя и предполагало бессрочный характер, пока не привело к полному прекращению огня, а проект поправок в конституцию о децентрализации, внесенный в декабре в Верховную раду, "на самом деле касался не децентрализации, а реформы административно-территориального устройства с усилением полномочий центральной власти".

В то же время в МИД РФ признают и подвижки в украинском урегулировании, которые произошли после победы на выборах президента Владимира Зеленского. Благодаря этому, напомнили в ведомстве, состоялся "нормандский саммит" в Париже, на котором лидеры "четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) дали контактной группе четкие рекомендации по конкретным направлениям урегулирования. "Первые шаги уже сделаны. Верховная рада продлила до 31 декабря 2020 года закон об особом статусе Донбасса, а 29 декабря 2019 года состоялся обмен части удерживаемых лиц", - отметили в МИД России и выразили надежду на продолжение конструктивной работы в Минске "по поиску компромиссных вариантов решений имеющихся проблем".