В офисе Зеленского заявили, что Украина передала контактной группе новые списки для обмена

КИЕВ, 30 января. /ТАСС/. Помощник президента Украины Андрей Ермак утверждает, что представители Киева передали контактной группе новый список украинских граждан для обмена удерживаемыми лицами с республиками Донбасса. Об этом сообщило в четверг издание "Украинская правда".

"Вчера список был передан на заседании трехсторонней контактной группы", - приводит издание слова помощника украинского лидера.

По словам Андрея Ермака, переговоры об обмене удерживаемыми лицами ведутся по двум направлениям [с Россией и республиками Донбасса]. "Сегодня в работе, и никто темпа, который взяли по обмену, чтобы в максимально быстрые строки все наши граждане были освобождены, не снижает", - сказал Ермак, характеризуя ход переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 23 января о том, что Россия и Украина уже начали переговоры о новом этапе обмена удерживаемыми лицами, а также о том, что украинские власти подготовили второй список для обмена на переговорах с представителями Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в рамках контактной группы.

На состоявшемся в среду в Минске заседании контактной группы гуманитарная подгруппа продолжила подготовку к обмену пленными. Первый за два года крупный обмен удерживаемыми лицами между республиками Донбасса и Киевом состоялся 29 декабря в районе пункта пропуска через линию соприкосновения "Горловка" - "Майорское". В результате обмена ДНР и ЛНР передали Киеву 76 человек и получили 124.