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Выборы президента США - 2020

Сенатор Сандерс впервые стал лидером среди демократов по итогам опроса

В поддержку политика высказались 27% участников опроса, тогда как Джозефа Байдена поддержали 26%

НЬЮ-ЙОРК, 31 января. /ТАСС/. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, добивающийся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии, впервые опередил по популярности экс-вице-президента США Джозефа Байдена согласно опубликованным в пятницу итогам общенационального опроса, проведенного телекомпанией NBC и газетой The Wall Street Journal.

В поддержку 78-летнего Сандерса, который позиционирует себя в качестве "демократического социалиста", высказались 27% участников опроса, а 77-летнего Байдена поддержали 26%. 70-летнего сенатора от штата Массачусетс Элизабет Уорен поддержали 15% опрошенных, 77-летнего экс-мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга - 9%, а 37-летнего экс-мэра города Саут-Бенд (штат Индиана) Пита Буттеджаджа - 7%. Опрос 428 сторонников Демократической партии проводился в период с 26 по 29 января и степень погрешности результатов оценивается в плюс-минус 4,74%.

Как отметила телекомпания NBC, в декабре в ходе опроса Байдена поддерживали 28% демократов, а Сандерса - 21%. "Демократы, поддерживающие этих двух лидеров гонки, относятся к разным возрастным группам и у них совершенно различные взгляды на капитализм и социализм", - отметила телекомпания.

"Четыре года назад на начальном этапе предвыборной кампании республиканцы не могли представить, что Дональд Трамп станет в конце концов официальным кандидатом партии на пост президента, - привела телекомпания мнение специалиста по проведению опросов Питера Харта. - Демократам не следует повторять эту ошибку. Берни Сандерс - очень сильный претендент и именно об этом свидетельствуют итоги опроса".

Данные представлены за два дня до предстоящих 3 февраля первых в нынешнем избирательном цикле кокусов - собраний партийных активистов - в штате Айова, где начнется многоступенчатый процесс выдвижения кандидатов на национальный съезд Демократической партии, который состоится 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин). Для выдвижения официальным кандидатом партии претенденту необходимо заручиться в первом туре голосами как минимум 1990 делегатов из 3979, избранных на кокусах и первичных выборах.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдСандерс, БерниБлумберг, МайклВыборы президента США - 2020
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