Мадуро анонсировал масштабную судебную реформу в Венесуэле

ТАСС, 1 февраля. Власти Венесуэлы хотят провести масштабную реформу судебной системы. Об этом сообщил в пятницу президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

"Пользуясь своим правом, я прошу председателя Конституционной ассамблеи Диосдадо Кабельо создать комиссию для проведения масштабной реформы судебной системы Венесуэлы и изменения всех ее структур", - сказал он на церемонии начала нового периода работы судебных органов, которая транслировалась в эфире телеканала Venezolana de Television.

По словам Мадуро, он хочет, чтобы у граждан Венесуэлы было "быстрое и справедливое правосудие". Возглавит комиссию исполнительный вице-президент Дельси Родригес.

Перед тем как анонсировать судебную реформу, Мадуро заявил, что в Венесуэле "есть скопившиеся проблемы, которые заслуживают решения", и что "не все плохое в стране является результатом действий президента США Дональда Трампа". "За что-то несем ответственность мы", - добавил он.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран Евросоюза. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.