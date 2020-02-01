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Политический кризис в Боливии

Оппоненты Моралеса намерены обсудить совместную стратегию перед выборами в Боливии

Исполняющая обязанности главы государства Жанин Аньес подтвердила участие во встрече

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 февраля. /ТАСС/. Кандидаты в президенты Боливии намерены обсудить возможность совместной стратегии для того, чтобы не допустить победы на выборах сторонников экс-президента страны Эво Моралеса. В пятницу участие во встрече подтвердила исполняющая обязанности главы государства Жанин Аньес.

"Я благодарю [организацию] "Комитет за интересы Санта-Круса" за приглашение принять участие во встрече, созванной во имя единства и демократии в Боливии. Я подтверждаю участие и свое обязательство бороться за нашу демократию и свободу", - написала она в Twitter.

По словам Аньес, на встрече ее будет сопровождать глава МВД Артуро Мурильо. Министр при президенте Йерко Нуньес в свою очередь в Twitter отметил, что и.о. главы государства ставит перед собой цель "достичь соглашений для убедительной победы на выборах и формирования сильного и ответственного правительства".

Ранее приглашение принять участие во встрече также приняли кандидаты в президенты Карлос Меса, который был основным соперником Моралеса на прошедших в прошлом году выборах, Луис Фернандо Камачо, возглавлявший протесты против переизбрания бывшего главы государства, Хорхе Кирога, уже руководивший страной в 2001-2002 годах, и Чи Юн Чунг, занявший по итогам прошедшего в октябре голосования третье место.

Теги
Моралес, ЭвоБоливияПолитический кризис в Боливии
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