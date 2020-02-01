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Помпео заявил о готовности США обеспечить Белоруссию энергоресурсами на 100%

Госсекретарь Соединенных Штатов уточнил, что речь идет об обеспечении по конкурентным ценам
Госсекретарь США Майкл Помпео Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Госсекретарь США Майкл Помпео
© Наталия Федосенко/ТАСС

МИНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты Америки готовы обеспечить Белоруссию энергоресурсами в полном объеме по конкурентным ценам. Об этом заявил в субботу госсекретарь США Майкл Помпео после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и главой белорусского МИД Владимиром Макеем.

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"Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас на 100% по конкурентным ценам", - сказал Помпео.

Тем самым, подчеркнул он, "США хотят помочь Белоруссии создать свое собственное суверенное государство". "Мы - самый крупный производитель энергоресурсов в мире, и все, что вам нужно - сказать нам и обратиться к нам", - заявил госсекретарь США.

Контракты на поставку в Белоруссию российской нефти завершились 31 декабря 2019 года. С тех пор стороны ведут переговоры об их продлении, которые затянулись из-за разногласий по цене поставок и транспортировке. С 4 января поставки нефти в Белоруссию возобновили подконтрольные российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву компании "Русснефть" и "Нефтиса". Лукашенко поручил правительству проработать альтернативные варианты поставок. Первая партия норвежской нефти (около 3,5 тыс. тонн) поступила утром 26 января в Новополоцк для переработки в ОАО "Нафтан". Транспортировка всей партии в 86 тыс. тонн займет около двух недель.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияСШАРоссияПомпео, Майкл (Майк)
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