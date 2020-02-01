СМИ: президент Ирака поручил экс-министру коммуникаций сформировать новое правительство

КАИР, 1 февраля. /ТАСС/. Президент Ирака Бархам Салех утвердил в субботу предложенную ему парламентариями кандидатуру бывшего министра коммуникаций Мухаммеда Тауфика Алауи на пост премьер-министра и поручил ему сформировать новое правительство страны. Об этом сообщил телеканал Alsumaria.

Однако, в отличие от распространенной практики, о назначении объявил сам Алауи в видеозаписи, которую опубликовал новостной портал Mawazin News. "Некоторое время назад президент поручил мне формирование нового правительства", - сказал он. В своем обращении он призвал иракцев "продолжать их акции протеста до полного выполнения требований улицы, пообещав защищать демонстрантов и положить конец репрессиям". "Теперь я у вас на службе. Если я не выполню требования протестующих, я не буду заслуживать этой должности. И я откажусь от мандата, как только политические блоки попытаются навязать мне свое мнение", - подчеркнул он.

Возглавлявший правительство страны Адель Абдель Махди подал в отставку ровно два месяца назад на фоне не стихающих в стране с октября 2019 года акций протеста против ухудшения условий жизни, высокой безработицы среди молодежи и коррупции, которые практически повсеместно сопровождаются стычками, погромами и насилием. 1 декабря она была утверждена парламентом, и его кабмин продолжал исполнять обязанности до назначения альтернативной фигуры.

Согласно конституции страны, президент должен поручить формировать новый кабинет выдвиженцу от партии парламентского большинства строго в течение 15 дней после одобрения отставки предыдущего главы правительства, однако фракции никак не могли договориться по единому претенденту. Формально крайний срок для его выдвижения истек еще 19 декабря. 29 января Салех отвел шиитским блокам три дня на выдвижение нового главы кабмина, пригрозив, в противном случае, самостоятельно назначит фигуру, которую примет "улица". Как сообщалось в субботу, возглавляющий парламентскую фракцию "Саирун" один из лидеров шиитов страны Муктада ас-Садр и "Фатх" командира шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Хади аль-Амири наконец смогли выбрать единого кандидата и представители его президенту.

Алауи в разные годы был депутатом парламента, занимав министерский пост в период с 2006 по 2007 годы, а также с 2010 по 2012 годы в кабмине экс-премьера Нури аль-Малики. Примечательно, что его кандидатура была согласована политическими силами еще 20 января, однако в последний момент экс-министр отказался от выдвижения по причине, как он сам тогда написал на своей странице в оной из социальных сетей, "невыполнимых требований" блоков.