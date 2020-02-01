СМИ: в непризнанном Косове договорились о новом кабмине

БЕЛГРАД, 1 февраля. /ТАСС/. Праворадикальное движение "Самоопределение" Албина Курти и умеренный Демократический союз Косова Исы Мустафы договорились о формировании нового правительства после почти четырех месяцев переговоров. О факте достижения компромисса сообщила в субботу местная газета Koha Ditore. Также сообщается, что в состав правительства войдут два представителя сербского меньшинства.

Портал сообщает, что нынешний спикер косовского парламента Глаук Конюфца покинет пост в парламенте и "перейдет на наивысший пост в правительстве". Что касается кандидатуры на пост президента, то решено отложить обсуждение этого вопроса до завершения полномочий нынешнего лидера непризнанного образования Хашима Тачи.

Кабинет будет состоять из 15 министерств, шесть из них возглавят представители "Самоопределения", еще шесть - представители Демократического союза Косова. Два места в кабмине предложены просербской партии "Сербский список", одно место - представителю нацменьшинств.

Ожидается, что в понедельник пройдет заседание парламента, на котором будет избрано правительство.

На последних выборах, прошедших в непризнанном Косове 6 октября прошлого года, победило праворадикальное "Самоопределение" Албина Курти, которое получило 29 мандатов из 120, на втором месте умеренный Демократический союз Косова Исы Мустафы - 28 мандатов. Демократическая партия Косова президента Хашима Тачи и спикера парламента Кадри Весели заняла третье место - 24 мандата, а "Альянс за будущее Косова" бывшего премьера Рамуша Харадиная получил лишь 13 мандатов.

Ранее "Самоопределение" и "Демократический союз Косова" заявили о готовности обсуждать коалиционное соглашение. Однако после пересчета голосов они набирают только 57 мандатов, что недостаточно для формирования правящей коалиции. В связи с этим им требовалась третья политическая сила для формирования большинства, однако радикалы были категорически против включения в правительство представителей сербов.