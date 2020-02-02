"Союз за Сербию" решил бойкотировать парламентские выборы

БЕЛГРАД, 2 февраля. /ТАСС/. Коалиция оппозиционных партий "Союз за Сербию" (СЗС) представила в субботу вечером декларацию о бойкоте парламентских выборов, которые пройдут в стране в апреле этого года. Трансляция съезда велась пресс-службой организации на ее странице в Facebook.

"Сербия - это любовь, уважение, толерантность. Некоторые говорят, что сербская оппозиция приняла решение начать бойкот. Нет, сербская оппозиция решила послушать народ. Мы обещали, что в таких выборах не будем участвовать, и это обещание выполнили. В бойкот за свободную Сербию, настоящую Сербию!" - заявил один трех из лидеров СЗС, олигарх, экс-мэр Белграда Драган Джилас.

"Мы видим восемь лет автократии, которые быстро превращаются в жесточайшую диктатуру. Впереди так называемые выборы, которые режим организует весной. Будет много попыток нас поссорить. Как бога вас прошу, в день выборов останьтесь дома, не выходите на местные, республиканские и другие выборы, что бы вы ни услышали! Единственный правильный путь - это путь тотального бойкота, вы должны все остаться дома, если хотите перемен", - заявил экс-глава МИД Вук Еремич.

Радикальный правый политик Бошко Обрадович, лидер партии "Двери", вышел на сцену с женой и детьми. Он призвал "как можно скорее воплотить мечту о справедливых выборах в реальность" и потребовал "немедленной отставки" премьера Аны Брнабич и президента Александара Вучича, а также "всех руководителей".

Декларация

Участники съезда подписали декларацию, в которой говорится, что "любая попытка формирования власти на основе результатов фальшивых выборов должна рассматриваться как нарушение конституционного порядка". "Такую власть мы будем рассматривать как нелегитимную и будем бороться против нее всеми способами сопротивления и гражданского неповиновения", - говорится в документе. В то же время оппозиционеры готовы бороться "за свободную прессу и свободные выборы всеми возможными легальными средствами".

В декларации также говорится о намерении продолжить "переговоры с представителями Европейского союза и других стран и организаций, которые поддерживают демократические ценности, свободу СМИ и свободные выборы".

Участникам съезда раздали плакаты "В бойкот за Сербию", на которых часть фразы была выделена красным цветом таким образом, что получался лозунг "В бой за Сербию". По мнению наблюдателей, принятие декларации о бойкоте, а также подобные лозунги говорят о том, что оппозиция решилась на силовой вариант борьбы за власть в условиях, когда на парламентских выборах не имеет никаких шансов на победу. По данным соцопросов, поддержка партии действующего президента Вучича колеблется около отметки в 55%, тогда как поддержка оппозиции - около 10%.

Протестные шествия

После заседания съезда его участники прошли традиционным субботним протестным шествием по улицам столицы страны к зданию Белградского телецентра. Ранее в ходе аналогичных шествий протестующие пытались штурмовать или блокировать телецентр, однако на этот раз акция прошла мирно, сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

С начала декабря 2018 года сербская оппозиция проводит еженедельные акции протеста. Во время наиболее активной фазы антиправительственных митингов в марте 2019 года толпа протестующих во главе с Обрадовичем и Джиласом ворвалась в Белградский телецентр, а затем пыталась ворваться в президентский дворец. После этого президент Сербии Александар Вучич пообещал, что виновные в нарушении порядка понесут ответственность. Он также напомнил, что Джилас "является олигархом", который украл у государства "$500 млн".

Ранее сербский портал Говори Србиjа заявил о возможной причастности посольства Соединенных Штатов к антиправительственным протестам в стране. В качестве доказательств портал опубликовал фотографии и видео, на которых лидеры протестов общаются с представителями американской дипмиссии. На фото оппозиционеры сидят за столом с советником американской дипмиссии Дэвидом Линдгреном Геренбеком, третьим секретарем посольства США Катрин Вирджинией Валзак, а также сотрудником НПО "Центр по международным вопросам и вопросам безопасности" (занимается продвижением интересов евроатлантических центров в Сербии) Натаном Албахари.