Правительство Черногории обвинили в искажении ответа ЕСПЧ по спорному закону

БЕЛГРАД, 2 февраля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Правительство Черногории, опубликовавшее в воскресенье заявление о том, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал в запрете исполнения закона о свободе вероисповедания, исказило ответ ЕСПЧ, утаив важную часть документа. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье глава "Адвокатской конторы Радич" Миленко Радич.

Ранее кабмин Черногории выступил с утверждением, что ЕСПЧ отказал в иске "Адвокатской конторе Радич" о запрете исполнения закона о свободе вероисповедания. При этом черногорское правительство сослалось на ответ, который якобы поступил от ЕСПЧ в канцелярию представителя Черногории при Европейском суде по правам человека. Пресс-служба ЕСПЧ данный ответ не опубликовала, равно как и "Адвокатская контора Радич", подававшая иск.

"Правительство Черногории может так толковать этот ответ потому, что они ничего не сказали о второй части письма. А там говорится: "Уважаемые господа Радич, если хотите продолжить рассмотрение дела, то оповестите нас. Они скрыли часть письма, опубликовав то, что им подходит", - заявил Радич.

"Кроме того, они попытались еще одну ложь вставить в свое сообщение по делу, в котором мы не участвовали, но которое мы хорошо знаем. Между делом они вставили в свое сообщение упоминание об иске 2012 года, утверждая, что ЕСПЧ отказал в его рассмотрении. Это тоже неправда, поэтому в завтрашнем сообщении мы объясним, что то, что сегодня сообщило правительство Черногории, является неправдой", - сообщил адвокат.

Не отказ, а переквалификация

Радич пояснил, что ЕСПЧ отказал не в рассмотрении дела по закону о свободе вероисповедания, а лишь попросил переквалифицировать на другую статью запрос о приостановке исполнения принятого в Черногории спорного закона. "ЕСПЧ не может начать рассмотрение дела, пока не закончится рассмотрение в Черногории, а рассмотрение в Черногории начато 8 января и до сих пор не завершено. Вместе с тем в Черногории подали иск в Конституционный суд Черногории, чтобы он вынес временную меру и до тех пор, пока не решены отношения с церковью, спорные решения не применялись бы в отношении сербской церкви", - рассказал юрист.

"Так как прошло 20 дней, то мы связались с судом в Страсбурге и спрашивали, есть ли возможность подать иск, пока не завершено рассмотрение в Черногории. Они ответили, что никогда ничего подобного у них не было. Мы сказали им, что хотим от них, от ЕСПЧ, то же самое, что мы требовали от Конституционного суда в Черногории, - это принятие временной меры и остановку применения спорных законов, пока не закончатся переговоры. Мы подали этот запрос два-три дня назад, суд попросил одно дополнение, а потом ответил, что в текущей фазе это обращение не подпадает под статью 39, которая обычно касалась граждан, которые должны быть экстрадированы из какой-то страны, поэтому по этой статье мы не можем принять временные меры", - пояснил он.

"Но они сказали, что если мы хотим продолжить рассмотрение дела, то должны в кратчайший срок оповестить об этом. Они нам направили баркоды, это маленькие наклейки, которые прикрепляются к каждому запросу, который мы им направляем. Поскольку завтра первый рабочий день, то завтра мы планировали оповестить их, что мы продолжаем этот процесс. Это не иск, который бы оценивал, соответствует ли что-то Конвенции о защите прав человека, это будет рассматриваться только после окончания рассмотрения в Черногории, это только попытка принять временную меру, пока идет рассмотрение дела, чтобы закон пока не применялся", - указал Радич.

Протесты в Черногории

Ранее Синод Сербской православной церкви (СПЦ) принял решение оспорить в Конституционном суде Черногории закон о свободе вероисповедания, а также поддержать усилия "Адвокатской конторы Радич" на всех правовых уровнях.

Массовые акции протеста прихожан Сербской православной церкви проходят в Черногории, Сербии и Республике Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) в знак протеста против притеснения СПЦ в Черногории, где в ночь на 27 декабря 2019 года парламент страны принял закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". В поддержку закона проголосовали 45 депутатов из 45 присутствующих, документ рассматривался после задержания полицией всех депутатов от оппозиции. 28 декабря закон подписал президент Черногории Мило Джуканович.

Джуканович обвиняет Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране. Он заявил, что будет добиваться автокефалии для "черногорской церкви" по примеру Украины. В рамках создания новой церкви кабинет министров Черногории провел через парламент закон о свободе вероисповедания и статусе религиозных общин, предусматривающий изъятие церковной собственности у СПЦ. Речь идет более чем о 650 святынях, включая известный в православном мире монастырь Острог.