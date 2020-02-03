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Авиасообщение между Чехией и Китаем будет приостановлено

Кабмин, по мнению премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, обязательно поддержит эту инициативу

ПРАГА, 3 февраля. /ТАСС/. Прямое авиасообщение между Прагой и городами КНР будет временно прекращено до конца текущей недели. Об этом заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш, выступая в воскресенье вечером по телеканалу Nova.

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"Прямое авиасообщение [между Прагой и городами КНР] из-за угрозы распространения коронавируса может быть временно приостановлено, - подчеркнул он. - Это может произойти до предстоящего воскресенья".

На заседание чешского правительства в понедельник национальное министерство здравоохранения вынесет вопрос о временном прекращении прямых перелетов между Прагой и городами КНР. Кабмин, по мнению премьера, обязательно поддержит эту инициативу и введет соответствующий запрет.

При этом, как подчеркнул Бабиш, точная дата прекращения полетов зависит от того, когда в республику вернутся около 100 чешских граждан, желающих покинуть Китай. "Посол [Чехии в КНР] информировал меня, что у наших людей забронированы авиабилеты еще на 8 февраля. Предполагаю, что [запрет на полеты] может вступить в силу, самое позднее, со следующего воскресенья", - сказал политик.

В случае необходимости, как отметил он, правительство готово направить спецборт за чешскими гражданами, которые не успеют вылететь регулярными авиарейсами и останутся в КНР. Правительственный борт может принять 95 пассажиров.

Прага имеет прямое воздушное сообщение с четырьмя крупнейшими китайскими городами, включая Пекин. Еженедельно осуществляется 12 рейсов, которые выполняют самолеты трех авиакомпаний КНР. В течение прошлого года ими было перевезено около 180 тыс. пассажиров. В пятницу сайт пражской газеты "Лидове новины" информировал, что до 28 марта были приостановлены прямые авиарейсы между Прагой и китайским городом Чэнду.

Помощь Китаю

Правительство на предстоящем заседании рассмотрит также предложение МИД о выделении 10 млн крон (примерно $40 тыс.) на покупку медицинского материала, который Чехия направит в качестве гуманитарной помощи Китаю. При этом Бабиш подчеркнул, что приоритетной задачей кабмина является сохранение национальных резервов медикаментов для использования в случае чрезвычайной ситуации в республике.

Теги
ЧехияКитайБабиш, Андрей
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