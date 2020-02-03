Праймериз в США. История и правила проведения

ТАСС-ДОСЬЕ. 3 февраля 2020 года в США начинаются праймериз - предварительные президентские выборы (официально - первичные президентские выборы). Об их истории и правилах проведения в материале ТАСС.

В конституции США (1787) процедура выдвижения кандидатов на высший государственный пост не прописана, нет в документе и упоминания о политических партиях. Начиная с 1796 года, сложилась традиция определения претендентов для участия в выборах в ходе неформальных встреч членов Конгресса. Затем выбирать кандидатов стали национальные партийные съезды (конвенты). Первый такой съезд в 1831 году провели представители небольшой Антимасонской партии, в следующем году - члены Демократической и Национальной республиканской партий. Однако реальное влияние на процесс выдвижения кандидатов имела партийная элита - они часто выбирались в ходе кулуарных переговоров. В начале ХХ века в американском обществе сформировался запрос на расширение демократических свобод и проведение избирательной реформы. В результате была создана система предварительных выборов, позволяющая вовлечь население в процесс избрания единого кандидата от партии на выборах президента страны.

Первым штатом, принявшим закон об обязательном проведении праймериз, стал Висконсин (1903), вторым - Орегон (1910). Во время выборов 1916 года систему предварительных выборов использовали уже 25 штатов. Однако впоследствии некоторые из них по разным причинам отказались от их проведения. В 1940-1950-е годы партии организовывали праймериз, но кандидаты не считали участие в них обязательным, и часто единственным избранником партии становился тот, кто заручался поддержкой партаппарата на уровне штатов. В конце 1960-х годов ситуация кардинально изменилась, и первичные выборы утвердились в качестве обязательной процедуры отбора партийных кандидатов. С каждым последующим десятилетием они приобретали все большее значение.

В связи с тем что некоторые штаты начали сдвигать календарь выборов ближе к началу года, в 1980-е годы появился феномен "супервторника". Обычно это первый вторник февраля или марта, когда первичные выборы проходят одновременно в большом количестве штатов. Например, в 2008 году в "супервторник" праймериз и кокусы проводились сразу в 24 штатах (это рекорд в истории праймериз), в этому году они проходят в 14 штатах. Таким образом, уже в начале избирательной кампании определяются наиболее сильные участники гонки.

Проведение предварительных президентских выборов

Предварительные президентские выборы в США, или праймериз, - это внутрипартийные выборы, которые проводят по штатам в первой половине выборного года Демократическая, Республиканская и другие партии. Их цель - выявить наиболее сильных претендентов на высший государственный пост и выбрать делегатов на общенациональные партийные съезды, которые изберут единого кандидата от партии на пост президента.

Общенациональных норм проведения праймериз нет. Они регулируются партийными правилами и законодательствами штатов. Параметры проведения первичных выборов могут отличаются как по принципу участия избирателей, способу отбора делегатов на национальный партийный съезд и делегирования им полномочий, так и по форме организации голосования и способу определения результатов.

Кандидаты и делегаты

Принять участие в борьбе за выдвижение на пост президента в ходе праймериз может любой гражданин США, который, согласно конституции, родился в этой стране, проживает в ней не менее 14 лет и достиг к моменту выборов 35-летнего возраста. Этап выдвижения и регистрации представляет собой достаточно сложную процедуру. В некоторых штатах необходимо собрать установленное число подписей, в других - внести регистрационный взнос (устанавливается в процентном отношении к размеру дохода). В ряде штатов перечень политиков, которые могут быть допущены к выборам, определяют конференции местных партийных организаций. Обычно для участия в первичных выборах регистрируются сотни человек.

Число делегатов на съезд зависит от численности населения штата. Они избираются разными способами в зависимости от законов штатов.

Праймериз и кокусы

Праймериз в широком смысле - это совокупность всех первичных выборных мероприятий перед основными президентскими выборами. Праймериз в узком смысле - голосование, которое проводят избирательные комиссии штатов. Как правило, оно бывает либо закрытым, либо открытым. В первом случае право голоса имеют избиратели, заранее зарегистрированные в качестве сторонников какой-либо партии, во втором - голосовать могут все желающие. Но существует и смешанная система, при которой в одном штате используются разные типы голосования. Одновременно избиратели голосуют и за делегата на общенациональный партийный съезд.

Другой формой организации первичных выборов являются кокусы (считается, что это слово пришло из языка американских индейцев и означает скопление людей, которые производят много шума). Это собрания сторонников какой-либо партии, в ходе которых идет обсуждение потенциальных кандидатов в президенты. Традиция таких собраний восходит к XIX вtre. На кокусах Республиканской партии номинанты обычно определяются тайным голосованием. На кокусах Демократической партии избиратели открыто делятся на группы, поддерживающие того или иного кандидата. Кандидат, который не набирает 15-процентной поддержки, считается проигравшим, и его сторонники присоединяются к другим группам. Кокусы проводятся последовательно по всей вертикали партийной иерархии штата (районы, графства, округа, штат). На каждом из этих этапов выбирают делегатов, которые будут представлять избирателей на следующем уровне партийной организации и в конечном итоге - на национальном партийном съезде. Как и праймериз, кокусы бывают закрытыми и открытыми. Из 50 штатов кокусы проводятся в 15, а также в округе Колумбия.

Подсчет голосов

Для определения победителя Демократическая партия использует систему пропорционального представительства. Например, кандидат, набравший в каком-либо штате 40% голосов избирателей, может рассчитывать на поддержку 40% делегатов этого штата. Республиканская партия предоставляет штатам право решать, какой принцип использовать: в некоторых штатах действует пропорциональная система, в других кандидат, набравший относительное большинство, получает голоса всех делегатов (принцип "победитель получает все").

Съезды

Завершают серию предварительных выборов национальные партийные съезды. Они традиционно проводятся в июле - сентябре. На них из претендентов, получивших одобрение праймериз, выбирают единого кандидата. Он определяется абсолютным большинством голосов. Также на съезде утверждают предложенную победителем кандидатуру вице-президента (требования к кандидату в вице-президенты такие же, как к кандидату в президенты).

Календарь первичных выборов

Традиционно первые кокусы проходят в Айове, а первые праймериз - в Нью-Гэмпшире. В этом году они проводятся 3 и 11 февраля соответственно. На 3 марта приходится "супервторник" - в тот день пройдут выборы сразу в 14 штатах.

Демократическая партия проведет съезд 13-16 июля (в Милуоки, Висконсин), Республиканская - 24-27 августа (в Шарлотте, Северная Каролина).

59-е выборы президента США состоятся 3 ноября.