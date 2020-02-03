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Замсекретаря СНБО Украины обвинил команду Зеленского в непрофессионализме

Сергей Кривонос также заявил, что у президента Владимира Зеленского нет понимания, как вернуть мир в Донбасс

КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос считает, что многие проблемы в жизни страны связаны с тем, что руководители на критических важных направлениях подбираются не по профессиональным качествам, а по принципу "преданности".

"Что касается дилетантства, то мы имеем то, что имеем, - сказал он в интервью изданию "Факты". - Самая большая ошибка нынешнего руководства страны в том, что людей подбирают не по профессиональным качествам. Команду нельзя формировать по преданности "линии партии". Главное, чтобы кадровые ошибки не приводили к трагическим последствиям, человеческим жертвам, потере национальных интересов и ослаблению мощи государства".

В частности, Кривонос раскритиковал назначение советником главы СНБО бывшего кавээнщика Сергея Сивохо, который теперь занимается реинтеграцией и восстановлением Донбасса. "Для меня это вообще нелепость. Для чего нужен такой советник?" - выразил недоумение Кривонос.

При этом замсекретаря СНБО считает, что у президента Владимира Зеленского нет понимания, как вернуть мир в Донбасс. "Он осознает все риски и вызовы, понимает, что мы живем в воюющей стране. Но как военный я вижу, что нет понимания, как решить вопрос установления мира на Донбассе и восстановления территориальной целостности Украины. Такое решение нужно готовить и системно работать не только с нашими международными партнерами (США, Великобритания, Польша, страны Прибалтики, которые нас поддерживают, и очень важно не лишиться этой поддержки), но и в информационном поле", - отметил Кривонос.

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Украина
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