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Коммунисты Армении не поддерживают идею исключить телеканалы РФ из общественного вещания

Ранее глава Национальной комиссии по телевидению и радио заявил, что ряд зарубежных телеканалов, включая российские, несут угрозу национальной безопасности страны

ЕРЕВАН, 3 февраля. /ТАСС/. Коммунистическая партия Армении считает, что предложение главы Национальной комиссии по телевидению и радио Тиграна Акопяна об исключении российских телеканалов из общественного мультиплекса вбивает клин в братские отношения между двумя странами. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении партии.

"Данное предложение не учитывает мнение многотысячной аудитории и является очередной попыткой вбить клин в отношения между двумя братскими народами. Все это направлено на ухудшение взаимоотношений Армении и РФ, и противоречит заявлению премьер-министра о том, что вопрос об исключении российских телеканалов не стоит. Из этого следует, что авторы подобного предложения руководствуются интересами всевозможных западных фондов", - говорится в релизе партии.

Коммунисты Армении также призывают власти конкретизировать позицию государства в отношении российских телеканалов, чтобы в дальнейшем избегать подобных "голословных и безответственных заявлении со стороны представителей власти".

31 января посольство РФ выступило с заявлением, в котором выразило недоумение в связи с заявлением Акопяна о том, что ряд зарубежных телеканалов, включая российские, несут угрозу национальной безопасности страны и должны быть исключены из общественного мультиплекса. "На фоне заявлений руководства Армении о союзническом характере наших стратегических отношений тезис о "несущих угрозу нацбезопасности" каналах РФ вызывает недоумение", - отметили в посольстве.

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АрменияРоссия
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