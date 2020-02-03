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Эрдоган по прибытии в Киев приветствовал почетный караул словами "Слава Украине!"

Весной 1941 года эту формулировку приняли в качестве приветствия между членами Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии, которые сотрудничали с гитлеровской Германией

КИЕВ, 3 февраля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе официальной церемонии его встречи в Киеве обратился к почетному караулу с приветствием националистов: "Слава Украине!".

В понедельник Эрдоган по прибытию к Мариинскому дворцу в украинской столице на торжественную церемонию официальной встречи с президентом Владимиром Зеленским подошел к микрофону и обратился к почетному караулу с приветствием "Слава Украине!". На это украинские военные ответили: "Героям слава!".

Приветствие "Слава Украине!" с ответом "Героям слава!" весной 1941 года были приняты в качестве приветствия между членами Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (запрещены в РФ), которые активно сотрудничали с гитлеровской Германией. 11 октября 2018 года на тот момент президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в уставы Вооруженных сил, в том числе о введении в украинской армии этого бандеровского ритуала.

Теги
УкраинаТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
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