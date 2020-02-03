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Кризис в Сирии

В Турции заявили, что без колебаний ответят на любую угрозу в Сирии

В республике отметили, что выполняют гуманитарные миссии и миссии в сфере безопасности в Сирии в соответствии с договоренностями с Россией

ТАСС, 3 февраля. Турция без колебаний готова принять меры против любой угрозы в отношении нее, что она и продемонстрировала в понедельник в Идлибе. Об этом заявил руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

"Наши храбрые солдаты выполняют гуманитарные миссии и миссии в сфере безопасности в Сирии в соответствии с нашими договоренностями с Россией. Если Россия не может контролировать режим [президента Сирии Башара] Асада, чтобы он не обстреливал нас, мы без колебаний примем меры против любой угрозы, как мы и сделали сегодня в Идлибе", - написал Алтун на своей странице в Twitter.

По данным Министерства национальной обороны Турции, в понедельник шестеро солдат страны погибли, еще девять военных получили ранения в результате обстрела их позиций в районе населенного пункта Саракиб в Идлибе. По утверждениям Анкары, обстрел вела сирийская армия, хотя ее заблаговременно уведомили о позициях турецких сил.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (входит в Минобороны РФ) отметил, что военнослужащие Турции в ночь на понедельник попали под обстрел правительственных сил Сирии в Идлибе, которые вели огонь по террористам, поскольку турецкая сторона не предупредила Россию о своих передвижениях.

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СирияТурцияКризис в Сирии
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