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75-летие Победы

Источник: президент Египта приедет в Москву на 75-летие Победы

В Кремле пока официально не подтвердили участие ас-Сиси в праздничных мероприятиях

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси приедет в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в дипломатических кругах.

"Президент Египта приедет в Москву на День Победы", - сказал собеседник агентства.

В Кремле пока официально не подтвердили участие ас-Сиси в праздничных мероприятиях в Москве.

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая в Москве. Россия также направила приглашения президенту США Дональду Трампу, председателю Госсовета КНДР Ким Чен Ыну, руководителям стран СНГ и ШОС, европейским лидерам. В числе подтвердивших участие в торжествах лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии, Венесуэлы, Индии, Казахстана, Кубы, Сербии, Франции, Чехии.

Теги
ЕгипетРоссияСиси, Абдель Фаттах, ас-75-летие Победы
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