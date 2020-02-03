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Кризис в Сирии

Турция в ответ на обстрел своих военных в Идлибе "нейтрализовала" 76 сирийских солдат

Турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар также заявил, что 2 февраля Турция дважды передавала России информацию о передвижении своих военных в Идлибе
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© AP Photo/APTN

АНКАРА, 3 февраля. /ТАСС/. Турция в ответ на обстрел своих военных в Идлибе "нейтрализовала" 76 сирийских солдат. С таким утверждением выступил в понедельник министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Удары были нанесены по 54 целям режима [президента Сирии Башара Асада]. Согласно информации, полученной из различных источников, на данный момент нейтрализовано 76 военнослужащих режима", - приводит его слова телеканал NTV.

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Акар утверждал, что Турция 2 февраля дважды передавала России информацию о передвижении своих военных в Идлибе: "Вчера в районе 16:16 и 22:27 наши коллеги передали информацию соответствующему персоналу с российской стороны".

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкая авиация и артиллерия нанесли в понедельник удары по 40 целям в Идлибе в ответ на обстрел сирийской армией турецких позиций в окрестностях Саракиба, в результате которого погибли пять военнослужащих и трое из числа гражданского персонала. По утверждению Анкары, сирийская армия была заблаговременно уведомлена о расположении турецких сил.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (входит в Минобороны РФ) отметил в свою очередь, что военнослужащие Турции в ночь на понедельник попали под обстрел правительственных сил, поскольку турецкая сторона не предупредила Россию о своих передвижениях. Сирийские войска вели огонь по террористам, которые отступали к Саракибу.

Теги
СирияТурцияКризис в Сирии
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