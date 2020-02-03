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AFP: конституционный суд Малави аннулировал результаты президентских выборов

По данным агентства, суд также постановил провести в течение ближайших 150 дней новое голосование

ПРЕТОРИЯ, 3 февраля. /ТАСС/. Конституционный суд Малави отменил результаты состоявшихся в мае 2019 года президентских выборов. Об этом сообщило в понедельник Agence France-Presse (AFP).

Суд также постановил провести в течение ближайших 150 дней новое голосование по выборам президента.

На прошедших выборах с небольшим перевесом голосов победил Питер Артур Мутарика, который занимал этот пост с 2014 года. Он вступил в должность главы государства 28 мая 2019 года. Иск с требованием пересмотреть результаты голосования подали оппозиционные политики.

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Малави
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