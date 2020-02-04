Пленные боевики заявили, что Турция оказывает поддержку террористам в боях в районе Алеппо

АЛЕППО /Сирия/, 4 февраля. /ТАСС/. Турецкая сторона способствовала деятельности террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), обеспечивая ее финансами и живой силой. Об этом сообщили на допросах боевики, попавшие в плен к сирийским военным в окрестностях города Алеппо.

"Нас задержали турецкие полицейские и сказали, что если я не буду работать на них и воевать на стороне "Джебхат ан-Нусры", они убьют или арестуют мою семью <...> Они дали мне зарплату - $100", - поведал уроженец населенного пункта Тибни по имени Махмуд ан-Наджим (позывной - Абу Абдалла). Он сообщил, что его родственников "турки отправили в лагерь беженцев и держат в заложниках". "Они сказали, что пока я работаю с "Джебхат ан-Нусрой", то семья в безопасности", - отметил ан-Наджим. Он заявил также, что все снабжение группировки идет из Турции и Саудовской Аравии.

Второй боевик - уроженец города Дейр-Хафир по имени Хусейн Абдель Азиз (позывной - Абу Удей) - сообщил, что попал в плен, когда его отряд отступал к турецкому наблюдательному посту в районе Рашидин-5 города Алеппо. По всей видимости, боевики рассчитывали спрятаться за спинами турецких наблюдателей.

"Моей семье не хватало денег на еду. А этот отряд набирал мужчин и давал деньги. Я записался. Потом воевал в разных группах - "Ахрар аш-Шам", "Сирийская свободная армия", "Харакат Нур ад-Дин аз-Зинки". Все эти группы входили в состав "Джебхат ан-Нусры", - рассказал Абдель Азиз. По его словам, на стороне экстремистов сейчас воюют боевики из Пакистана и Афганистана.

Обстановка в районе Алеппо

Бойцы сирийской армии после освобождения 28 января города Мааррет-эн-Нууман, где находился форпост "Джебхат ан-Нусры", приближаются сейчас к Саракибу с трех направлений - южного, восточного и западного. Этот город имеет стратегическое значение и находится на пересечении автострад Латакия - Алеппо и Дамаск - Алеппо. Установление правительственными силами контроля над Саракибом может ускорить разгром вооруженных группировок в провинции Идлиб.

Быстрое продвижение сирийской армии на этом участке фронта вызвало недовольство Турции, которая оказывает поддержку боевикам, противостоящим правительственным войскам. По сведениям телеканала Al Arabiya, 195 единиц турецкой боевой техники, включая бронемашины и танки, а также грузовики с боеприпасами, пересекли в воскресенье границу с Сирией. В понедельник в провинцию Идлиб проследовала еще одна военная колонна.

Турецкая авиация и артиллерия нанесли в понедельник удары по 54 целям в Идлибе, в результате чего, по данным министра национальной обороны Турции Хулуси Акара, были "нейтрализованы" 76 сирийских военнослужащих. Эта атака последовала в ответ на обстрел сирийской армией турецких позиций в окрестностях Саракиба, что привело к гибели пяти турецких военных и трех сотрудников из числа гражданского персонала.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что военнослужащие Турции в ночь на понедельник попали под обстрел правительственных сил, поскольку турецкая сторона не предупредила Россию о своих передвижениях. Сирийские войска вели огонь по террористам, которые отступали к Саракибу.