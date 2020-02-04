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Выборы президента США - 2020

NYT: Сандерс, Буттеджадж и Уоррен удерживают лидерство на партсобраниях демократов в Айове

По данным газеты, шансы Берни Сандерса на победу оцениваются примерно в 33%

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /ТАСС/. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен и бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж получают наибольшую поддержку на собраниях активистов Демократической партии, проходящих в эти минуты в штате Айова. Такие оценки представила в понедельник газета The New York Times.

Она отмечает, что окончательные итоги голосования активистов пока не подведены, результаты еще могут измениться. В публикации подчеркивается, что столь долгий подсчет голосов является необычным.

Газета представила свои оценки на основе опросов лиц, пришедших на собрания. Согласно этим данным, шансы Сандерса на победу по итогам партсобраний в Айове оцениваются примерно в 33%. Далее идут бывший вице-президент США Джозеф Байден (28%), Буттеджадж (21%) и Уоррен (15%). У остальных кандидатов - менее 10%.

На встречах, называемых кокусами, отбирают делегатов, которые на предстоящих национальных съездах партий поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты от демократов или республиканцев. Собрания активистов проходят в школьных спортивных залах и столовых, читальных залах библиотек, церквях, общественных центрах, зданиях городских советов, крупных магазинах и пожарных частях. Встречи начались в 19:00 по местному времени (04:00 мск 4 февраля). В штате организовали почти 1,7 тыс. таких участков.

Традиция проводить первые собрания партийных активистов в Айове зародилась в 1972 году, и с тех пор этот штат играет роль своего рода политического барометра в начале каждого избирательного цикла.

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СШАСандерс, БерниВыборы президента США - 2020
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