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Выборы президента США - 2020

Партсобрания в Айове обернулись скандалом для демократов

Пока партии не удалось предоставить официальные итоги партсобраний. Несмотря на это, Пит Буттеджадж заявил, что одержал победу
Пит Буттеджадж EPA-EFE/GARY HE
Описание
Пит Буттеджадж
© EPA-EFE/GARY HE

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /ТАСС/. Первые в США в текущем избирательном цикле собрания партийных активистов, состоявшиеся в понедельник в штате Айова, завершились предсказуемо для республиканцев, а для демократов обернулись громким скандалом.

На этих встречах, называемых кокусами, отбирают делегатов, которые на предстоящих национальных съездах партий поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты от демократов или республиканцев. Собрания начались в 19:00 по местному времени (04:00 мск вторника).

Для республиканцев эти встречи завершились без сюрпризов. Уверенную победу на них, как и ожидалось, одержал действующий американский лидер Дональд Трамп. Согласно опросам общественного мнения, экс-конгрессмен от штата Иллинойс Уильям Джозеф Уолш и бывший губернатор штата Массачусетс Уильям Флойд Уэлд, которые также претендуют на выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев, не являются для Трампа серьезными конкурентами.

Между тем официальных данных об итогах партсобраний демократов так пока и не поступило. По сведениям телеканала CNN, информация может появиться только во вторник. Ведущие американские СМИ подчеркнули, что столь долгий подсчет голосов является чрезвычайно необычным для США, свидетельствует о серьезных проблемах с организацией кокусов и уже стал общенациональным скандалом для Демократической партии.

Причины не разъяснили

Представители Демократической партии в Айове так и не представили исчерпывающих объяснений относительно причин произошедшего. "Достоверность результатов имеет ключевое значение", - заявила пресс-секретарь партии демократов в Айове Мэнди Макклюр. Она констатировала, что "имели место задержки" из-за "проверок качества".

Позже Макклюр уточнила, что были выявлены "несоответствия в поступающих трех комплектах данных". Она отметила, что представители партии сравнивают сведения, полученные с помощью компьютерных систем, с зафиксированными на бумаге данными и фотоматериалами. По ее словам, на это "потребуется время". О каких именно сроках идет речь, Макклюр не пояснила.

Представитель партии опровергла утверждения СМИ о том, что программа, предназначенная для обработки поступающих данных, не работает. Она также отметила, что "не было хакерских атак или вторжений". Как сообщали представители партии ранее, в этом году они испытывают новую систему, предполагающую, что при итоговом подсчете учитываются данные о трех этапах голосования партийных активистов.

Кто победил?

Некоторые американские СМИ представили свои оценки относительно того, кто из демократов одержал победу по итогам партсобраний в Айове. Газета The New York Times отметила, что наибольшую поддержку получили сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен и бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж. Телеканал ABC также включил в этот список бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

Сандерс, Уоррен и Буттеджадж в выступлениях в понедельник вечером выразили уверенность в том, что итоги партсобраний будут для них благоприятными. Буттеджадж, в частности, заявил, что одержал верх, хотя официальных подтверждений этого не было. "Судя по всему, мы отправимся в Нью-Гэмпшир победителями", - заявил бывший мэр.

В штате Нью-Гэмпшир 11 февраля пройдут первые в стране в текущем избирательном цикле первичные выборы.

Сарказм в штабе Трампа

Представители Трампа в свете произошедшего раскритиковали политических оппонентов. "Фиаско партии демократов. Они не могут провести кокус, а хотят руководить правительством. Нет, спасибо", - написал в Twitter глава предвыборного штаба действующего президента США Брэд Парскейл.

"Будет естественно, если люди поставят под сомнение честность всего этого процесса", - привел телеканал CNN слова Парскейла о состоявшихся кокусах демократов. "И эти люди хотят управлять всей нашей системой здравоохранения?" - отметил он, говоря о демократах. Парскейл сравнил произошедшее в Айове с "крушением поезда".

Сам американский лидер отозвался на своей странице в Twitter об итогах кокусов следующим образом: "Большая победа для нас в Айове сегодня вечером. Спасибо!"

Что на кону в Айове

Традиция проводить первые собрания партийных активистов в Айове зародилась в 1972 году, с тех пор этот штат играет роль своего рода политического барометра в начале каждого избирательного цикла. Число делегатов от Айовы, выдвигаемых на национальные съезды партий, сравнительно невелико. На съезд республиканцев поедут 40 делегатов. На съезд демократов отправится 41 делегат, а также восемь так называемых суперделегатов - членов руководства партии в Айове, которые самостоятельно принимают решение о том, кого из претендентов на пост президента они поддержат.

Процесс выдвижения делегатов завершится 16 июня первичными выборами в столичном округе Колумбия.

Для выдвижения кандидатом от Республиканской партии на съезде, который пройдет с 24 по 27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина), необходимы голоса 1276 из 2441 участника, делегированного по итогам собраний активистов и первичных выборов. На национальном съезде Демократической партии, который состоится 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин), для выдвижения кандидатом в первом туре голосования требуется поддержка как минимум 1990 из 3979 делегатов.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.

Теги
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