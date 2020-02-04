Посол Франции считает, что с Россией нужно вести диалог, а не подвергать изоляции

КИЕВ, 4 февраля. /ТАСС/. Франция поддерживает диалог с Россией, поскольку удержание РФ "в изоляции" не давало результатов. Об этом заявил посол Франции на Украине Этьен де Понсен.

"Ситуация, в которой мы не разговаривали с русскими, в которой мы подвергали их изоляции или держали от них дистанцию, - это все не было хорошей тактикой и стратегией. Главным образом, потому, что не давало хороших результатов. Годами не собирался "нормандский саммит", не было никакого прогресса", - отметил дипломат в интервью украинскому "Общественному ТВ".

По его словам, первичным стремлением президента Франции Эмманюэля Макрона было то, что нужно попытаться восстановить доверие и начать диалог с президентом РФ Владимиром Путиным, но при этом с четким соблюдением условий.

"Наша позиция абсолютно не изменилась ни в отношении территориальной целостности Украины, ни относительно санкций против России, которые регулярно продлевались, в том числе и совсем недавно на уровне ЕС. То есть диалог - да, но диалог требовательный", - объяснил дипломат.

Посол отметил, что результатом новой стратегии сейчас является возвращение к "нормандскому формату". "Это напрямую связано с тем, что мы работали над восстановлением доверия между Путиным и (Владимиром) Зеленским. Россия является крупным партнером, у нее есть военная сила, а также экономические мощности, у нас есть экономические интересы в России, как и на Украине. Поэтому ставить Россию в угол, как ученика в школьном классе, не имеет смысла. Нужно с ними вести диалог", - заявил дипломат.

Минские соглашения

Посол Франции на Украине считает, что некоторые пункты минских соглашений нуждаются в уточнениях, пояснениях и детализации.

"Очевидно, что в самом тексте минских соглашений есть пункты, которые не являются определенными и заслуживают уточнения, пояснения и детализации. Особенно это касается последовательности действий. Нужно, чтобы эксперты собрались за столом и детализировали пункты", - сказал дипломат.

Но это, по его словам, не означает, что необходимо отказаться от минских соглашений. "Нет другой возможности, кроме минских соглашений, ведь они были подписаны Украиной, и именно они являются основой. Эти соглашения нужно взять за основу, дальше могут быть интерпретации, - отметил дипломат. - Позиция Франции очень проста: сегодня нет лучшей базы, чем минские соглашения. Сегодня нет лучшего текста, который бы давал возможность продвигаться в урегулировании конфликта. Так же пока не изобрели лучшего чем, "нормандский" дипломатический формат работы, формат, в котором принимают участие Франция, Германия, Украина и Россия".

Киев в последнее время неоднократно заявлял о желании пересмотреть минские соглашения. Об изменении последовательности их выполнения, в частности, в вопросе возвращения Украине контроля над границей и проведения местных выборов, говорил во время декабрьского "нормандского саммита" в Париже президент Украины Владимир Зеленский.

В свою очередь представитель Украины в политической подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Резников заявил, что Киев подготовит предложения по изменению "Минска" до следующего саммита в "нормандском формате", который запланирован на апрель. По его словам, выполнение пунктов документа необходимо осуществлять в следующем порядке: разоружение незаконных вооруженных формирований в Донбассе; установление режима полной тишины; вывод всех незаконных военных формирований с территории Украины; установление украинского контроля над восточной границей; проведение выборов.

Президент России Владимир Путин, выступая в конце декабря на большой пресс-конференции, заявил, что его насторожило заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности пересмотра минских соглашений, и предупредил, что их пересмотр может завести ситуацию с урегулированием конфликта на востоке Украины в тупик. Путин назвал целесообразным продолжение работы в "нормандском формате", отметив при этом, что проведение в апреле следующей встречи лидеров, России, Украины, Франции и ФРГ "станет актуальным, если будут позитивные изменения".

Основа урегулирования в Донбассе

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, проведение амнистии, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Однако до сих пор этот план остается нереализованным, так как стороны систематически нарушают режим тишины. Украинская сторона полностью отказалась от выполнения пункта об амнистии, продолжает экономическую блокаду Донбасса. Не выполнен ни один из пунктов политического урегулирования: не проведена конституционная реформа, не введен в действие закон об особом статусе региона, не принят закон о выборах в Донбассе. Вместо этого украинская сторона, ссылаясь на необходимость обеспечения безопасности, настаивает на передаче ей участка границы с РФ, хотя это должно произойти, согласно минским договоренностям, только после выборов.

Включение вопроса Крыма в "нормандский формат"

Включение вопроса Крыма в переговорный процесс "нормандского формата" приведет к разрушению самого этого формата, считает Этьен де Понсен.

По его мнению, сначала нужно урегулировать ситуацию в Донбассе, а уже затем переходить к вопросу Крыма. При этом он не стал делать прогнозов о том, через сколько лет это может случиться. "Сегодня мы не видим формата, в котором можно было бы результативно обсуждать этот вопрос, - отметил де Понсен. - Включение вопроса Крыма в "нормандский формат" ничего не даст. Наоборот, это вопрос потянет на дно весь корабль".

"На данный момент мы отдаем предпочтение возможности разобраться с первой составляющей - с конфликтом в Донбассе, в котором гибнут люди в течение многих лет, - продолжил посол. - Давайте сосредоточимся на этом, на гуманитарных вопросах, на открытии новых пропускных пунктов, на деэскалации и тому подобном. Когда придет время Крыма, мы посмотрим, каким образом можно это решить".

При этом посол Франции отметил, что не может делать прогнозов о сроках начала переговоров о Крыме - "десять лет или более". "Еще раз: давайте завершим переговоры о Донбассе, а что касается Крыма - посмотрим", - резюмировал он.

Идею включить вопрос Крыма в переговорный процесс в рамках "нормандского формата" высказал президент Украины Владимир Зеленский. Тогда же Москва четко заявила, что вопрос Крыма для нее закрыт, а попытки Киева включит его в повестку дня встреч лидеров "нормандской четверки" вынудит Россию вообще прекратить переговоры.