Лукашенко заявил, что ему не понятна озабоченность России в связи с визитом Помпео в Минск

МИНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во вторник, что ему не понятна озабоченность России в связи с визитом госсекретаря США Майкла Помпео в Минск.

"В России озаботились. А что, мы больше сделали с Америкой, чем Россия? Вы посмотрите: они взасос с ними стараются поцеловаться. Не получается, правда. Мы что, переживаем?" - сказал Лукашенко в ходе поездки в Добруш (Могилевская область). "Мы радуемся за них, когда они обнимаются и целуются. Тут целый какой-то скандал подняли: ах, приехал госсекретарь!" - добавил белорусский лидер, слова которого приводит агентство БелТА.