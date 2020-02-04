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Лидер Каталонии обжаловал лишение его права занимать госдолжности

Апелляция передана в Верховный суд Испании

МАДРИД, 4 февраля. /ТАСС/. Глава правительства Каталонии Ким Торра обжаловал вердикт Высшего суда региона, который лишил его права занимать государственные должности в течение 18 месяцев. Об этом говорится в опубликованном во вторник пресс-релизе кабмина автономии.

По его информации, защита лидера региона представила апелляцию в Верховный суд (ВС) Испании.

19 декабря Высший суд автономии постановил лишить Торру права занимать госдолжности в течение 18 месяцев из-за неповиновения решению ЦИК Испании в преддверии выборов весной 2019 года. 3 января Центризбирком подтвердил, что глава правительства автономии уже сейчас должен утратить статус регионального депутата. Парламент Каталонии согласился с этим решением. В результате Торра пообещал в скором времени озвучить дату внеочередных парламентских выборов в регионе.

Дело, по которому проходил лидер автономии, связано с неповиновением решению ЦИК и использованием сепаратистской символики на зданиях регионального правительства в преддверии всеобщих выборов в Испании.

Накануне волеизъявления ЦИК постановил убрать с административных учреждений в Каталонии желтые ленты, которые отчасти превратились в символ сторонников выхода региона из состава Испании, а также эстелады - неофициальные флаги сепаратистов. Решение Центризбиркома было направлено на то, чтобы гарантировать политический нейтралитет органов власти перед голосованием.

Сначала Торра игнорировал постановление ЦИК, а затем решил просто заменить желтые ленты на белые, что не удовлетворило Центризбирком. После того как ЦИК пригрозил обратиться в прокуратуру, сепаратистская символика была снята со зданий региональных властей.

Теги
ИспанияТорра, Ким
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